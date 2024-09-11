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Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 74 Şüpheli Yakalandı

Diyarbakır merkezli olarak gerçekleştiren yasa dışı bahis operasyonunda 74 kişi gözaltına alındı. Operasyonla ilgili detayları Ali Yerlikaya verdi.

Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 74 Şüpheli Yakalandı

Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 74 Şüpheli Yakalandı

Diyarbakır merkezli olarak gerçekleştiren yasa dışı bahis operasyonunda 74 kişi gözaltına alındı. Operasyonla ilgili detayları Ali Yerlikaya verdi.

11 Eylül 2024 Çarşamba 11:05

Kayseri ve Diyarbakır merkezli düzenlenen “SİBERAĞ-6” operasyonlarında, yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına karıştığı tespit edilen 74 şüpheli yakalandı. Operasyonlar Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ve Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi.

Kayseri’de yapılan operasyonlarda, Elebaşılığını B.İ.’nin yaptığı organizasyonun, Antalya, Kırklareli ve Yozgat’ta düzenlenen operasyonlarda 3 milyar 177 milyon 207 bin TL işlem hacmi bulunduğu belirlendi. Suçtan elde edilen gelirin soğuk cüzdanlara aktarılıp, yurt dışına çıkarılarak aklandığı ortaya çıktı. Kayseri’de 58 şüpheli yakalandı.

Diyarbakır’da yapılan operasyonlarda ise, iki farklı yasa dışı bahis sitesi üzerinden bahis oynattığı belirlenen 16 şüpheli yakalandı. Operasyonlar kapsamında 1 adet otomobil, çok miktarda döviz ve birçok dijital materyal ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonların başarısını vurguladı ve “Siber Vatan’da sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında. Siber suçlar ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek.” şeklinde açıklamada bulundu. Yerlikaya, siber suçlarla mücadelede alınan önlemlerin ve yapılan operasyonların önemini belirterek, emniyet güçlerinin başarısını tebrik etti.

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