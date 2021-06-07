Yeğenine cinsel istismarda bulunan amcaya 30 yıl hapis!

Kayseri'deki olay geçen yıl Ağustos ayında meydana geldi. M.U., iddiaya göre, katıldığı düğünde yeğeni 12 yaşındaki B.U.'ya cinsel istismarda bulundu.

Çocuğun olayı ailesine anlatmasıyla amca hakkında şikayet üzerine 'cinsel istismar' suçundan dava açıldı. Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuksuz sanık M.U., Kahramanmaraş Adliyesi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katılırken, mağdur B.U. yer almadı.

Suçsuz olduğunu öne süren M.U., üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, beraatini istedi. Mahkeme heyeti, sanık M.U.'yu 'cinsel istismar' suçundan 30 yıl hapis cezasına çarptırarak tutuklanmasına karar verdi.