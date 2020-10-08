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Yeni doğum yapan eşini hastane odasında bıçakladı!

Gaziantep'ten gelen son dakika haberi kan dondurdu! 28 yaşındaki Güldane Yırtıcı, eşi Ahmet Yırtıcı tarafından yeni doğum yaptığı hastane odasında dövüldü ve bıçaklandı.

Yeni doğum yapan eşini hastane odasında bıçakladı!

Yeni doğum yapan eşini hastane odasında bıçakladı!

Gaziantep'ten gelen son dakika haberi kan dondurdu! 28 yaşındaki Güldane Yırtıcı, eşi Ahmet Yırtıcı tarafından yeni doğum yaptığı hastane odasında dövüldü ve bıçaklandı.

08 Ekim 2020 Perşembe 14:18

Yaşananlardan sonra 35 yaşındaki Ahmet Yırtıcı 18.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Saldırgan eşin savunması da şok etti: "Hastanede bana ağza alınmayacak sözler söyledi." diyen Ahmet Yırtıcı'ya mahkeme heyeti indirim uygulamadı.

Yeni doğum yapan eşini hastane odasında bıçaklayan Ahmet Yırtıcı 18.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bıçakla yaralanan talihsiz kadın daha önceki anlaşmazlıklar sonrasında babasının evine yerleşmişti.

Gaziantep'te yaşayan Güldane Yırtıcı, üçüncü çocuğuna hamile olduğu sırada sık sık anlaşmazlık yaşadığı ve şiddet gördüğü eşinden ayrılarak baba evine yerleşti. Yırtıcı, 25 Ağustos 2019 tarihinde, Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi'nde bir erkek bebek dünyaya getirdi. Bu sırada hastaneye ziyarete gelen Ahmet Yırtıcı, eşi Güldane'yi dövüp bıçakla kolundan ve yüzünden yaraladı. Kadının çığlıklarını duyan polisler tarafından gözaltına alınan Ahmet Yırtıcı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan Gaziantep 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Ahmet Yırtıcı, dün son kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan Ahmet Yırtıcı, hastaneye eşini öldürmeye değil, yuvasını kurtarmaya gittiğini iddia etti. Eşini öldürmek istemesi halinde yanında silah bulunduracağını öne süren Yırtıcı, "Hastanede bana ağza alınmayacak sözler söyledi. Bunun üzerine tartıştık ve olay meydana geldi. Ama asla öldürme kastım yoktu" dedi.

Savunmanın ardından mahkeme heyeti, olay gününe ait kamera kayıtları, doktor raporları, tanık ve müşteki beyanları doğrultusunda, sanığı yeni doğum yapmış savunmasız bir durumda olan eşe kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 18,5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, sanığın samimi bir pişmanlık duymadığı için cezada herhangi bir indirim uygulamadı.

Son Güncelleme: 08.10.2020 14:20
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