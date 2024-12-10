18 Mayıs 2004 tarihinde Kahramanmaraş Valiliğinde çalışmaya başlayan Aslan Yüzgeç, yeni bir göreve atandı.

2004-2012 yılları arasında Kahramanmaraş Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nde Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni olarak görev yaptıktan sonra, 2011 yılında İçişleri Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı’na şef olarak atanması, onun Yetkinliği ve liderlik yeteneğinin kanıtıydı.

2012 yılında kayıtsız şartsız olarak Kahramanmaraş Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne şef olarak naklen atanması, onun kariyerinde adeta bir dönüm noktası oldu. Çeşitli dönemlerde bu müdürlüğe vekâlet eden Yüzgeç, 2008-2015 yılları arasında Basın Kontrol Kurulu Başkanı olarak gazetelerin denetim görevini icra ederek, öngörüsü ve cesaretiyle basın etkileşimlerini derinlemesine inceleme fırsatını buldu.

Ayrıca, Başbakanlık İletişim Merkezi BİMER ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi CİMER İl Genel Koordinatörü olarak, kamu iletişiminde bir otorite haline geldi. 2015 yılında Türkiye’nin en başarılı 6 İl Genel Koordinatörü arasında yer alarak ulusal başarıya imza atmış, 2021 yılında ise Cumhurbaşkanlığı Tecrübe Kürsüsü’nde Türkiye’nin en başarılı 3 Bakanlık ve 3 Valilik İl Genel Koordinatörü arasında gösterilmiştir.