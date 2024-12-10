Başkan Akpınar, burada yapılan altyapı ve zemin çalışmalarını takip ederek çalışanlarla bir araya geldi.

Felakette hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar dileyen Başkan Akpınar, yapılan çalışmalara dair önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Akpınar, incelemeler sonrasında yaptığı değerlendirmesinde şunları söyledi: “Asrın felaketi olarak nitelendirilen bu büyük depremin ardından derin bir acı yaşadık. Öncelikle, bu felakette hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza ise acil şifalar temenni ediyorum. Bugün, bu zorlu günlerin ardından toparlanma çalışmalarını yerinde incelemek ve sizlerle paylaşmak üzere buradayız. Şu anda Güneşli Kocabaş Sitesi’nin bulunduğu alandayız. Belediyemizin önünde yer alan bu önemli bölgede, firmamız ve emekçi kardeşlerimiz büyük bir özveriyle çalışmalara devam ediyor. Bugün bu bölgeyi ziyaret ederek, sahadaki çalışmaları yerinde gözlemledik ve emekçi kardeşlerimizle sohbet ettik.

Türkiye’nin ve dünyanın en başarılı firmalarından biri olan Rönesans Firması, burada altyapı ve zemin çalışmalarına başlamış durumda. İnşallah, inşaat süreci hızla tamamlanarak iş yerleri ve daireler hak sahiplerine teslim edilecek. Özellikle konteynerlerde bekleyen ve bir an önce yuvalarına kavuşmayı umut eden vatandaşlarımız için bu sürecin hızla ilerlemesi bizleri memnun ediyor.

Ayrıca, Güneşli Kocabaş Sitesi’nin hemen yanındaki belediyemize ait bir araziyi Emlak Konut Firması’na tahsis ettik. Bu karar, bölgedeki dönüşüm çalışmalarının daha hızlı ve etkili bir şekilde ilerlemesine katkı sağlayacak. Bu süreçte emeği geçen tüm firma yetkililerine ve çalışanlarına teşekkür ediyor, bölgemizin yeniden ayağa kalkması için hep birlikte gayret göstermeye devam edeceğimizi ifade etmek istiyorum.”

Başkan Akpınar, yerinde dönüşüm ve rezerv alan projelerini yakından takip ettiklerinin altını çizerek vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve işlerin hızlanması adına çalışmalar yaptıklarını belirtti.

