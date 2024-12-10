Yıl boyunca on binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Botanik Bahçesi, sonbaharın son günlerinde de ziyaretçilerini renk cümbüşüyle karşılıyor. Ağaçların sarı, turuncu ve kahverengiye dönen yapraklarıyla adeta bir tablodan farksız olan bu huzur dolu mekan, doğayla baş başa kalmak isteyenlerin vazgeçilmezi haline geldi.

Kapıçam tabiat parkı’nda “Doğanın ritmi ve müzik” etkinliği! Kapıçam tabiat parkı’nda “Doğanın ritmi ve müzik” etkinliği!

Kapıçam Botanik Bahçesi, yalnızca dinlenme ve doğa yürüyüşü için değil, aynı zamanda düğün ve nişan gibi özel günlerin dış çekimleri için de Kahramanmaraşlı hemşerilerimizin yoğun ilgi gösterdiği bir mesire alanı olarak öne çıkıyor.

0Eff00B2 2D5A 4Ee4 A710 Fe9168Ebb86F

Bölge halkı ve doğa tutkunları için mutlaka görülmesi gereken ender mekanlardan biri olan Botanik Bahçesi, özel günlerin unutulmaz karelerine ev sahipliği yapıyor.

DKMP yetkilileri, Kapıçam Botanik Bahçesi’nin yalnızca Kahramanmaraş’ın değil, çevre illerin de doğal cazibe merkezlerinden biri olduğunu belirterek, tüm doğa severleri bu eşsiz güzellikleri keşfetmeye davet etti.

Cdd59855 Ca26 4316 98C1 Efb838C9A753-13B1E7457 235B 4Ae1 8De4 3821844109Ea13B754Da C9C2 4303 B863 9D84Fc31E7881Db10B1C Bc9C 411B Bd98 136Eddda45Aa72E13D51 73A6 45F4 99Ef F6D88Dfee7969Ec1E456 Fff6 4D1B 96C3 87488F1E097C59Db1D04 48A1 4449 Bcc3 0620Fe6E4973Cdd59855 Ca26 4316 98C1 Efb838C9A753