Yıl boyunca on binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Botanik Bahçesi, sonbaharın son günlerinde de ziyaretçilerini renk cümbüşüyle karşılıyor. Ağaçların sarı, turuncu ve kahverengiye dönen yapraklarıyla adeta bir tablodan farksız olan bu huzur dolu mekan, doğayla baş başa kalmak isteyenlerin vazgeçilmezi haline geldi.

Kapıçam Botanik Bahçesi, yalnızca dinlenme ve doğa yürüyüşü için değil, aynı zamanda düğün ve nişan gibi özel günlerin dış çekimleri için de Kahramanmaraşlı hemşerilerimizin yoğun ilgi gösterdiği bir mesire alanı olarak öne çıkıyor.

Bölge halkı ve doğa tutkunları için mutlaka görülmesi gereken ender mekanlardan biri olan Botanik Bahçesi, özel günlerin unutulmaz karelerine ev sahipliği yapıyor.

DKMP yetkilileri, Kapıçam Botanik Bahçesi’nin yalnızca Kahramanmaraş’ın değil, çevre illerin de doğal cazibe merkezlerinden biri olduğunu belirterek, tüm doğa severleri bu eşsiz güzellikleri keşfetmeye davet etti.