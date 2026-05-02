1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında Fen İşleri, Çevre Koruma ve Kontrol ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeliyle bir araya gelen Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, belediye hizmetlerinin sahadaki en görünür yüzünün emekçiler olduğunu vurguladı. Başkan Toptaş, özellikle çevre koruma personelinin Onikişubat’ın temizliği ve estetiği açısından kritik bir görev üstlendiğini ifade etti. Personelle sık sık bir araya geldiklerini belirten Toptaş, bu buluşmaların hem istişare hem de motivasyon açısından önemli olduğunu kaydetti.

“İki yılda önemli mesafe kat ettik”

Göreve geldikleri günden bu yana tüm birimlerle yakından ilgilendiklerini dile getiren Başkan Toptaş, özellikle son iki yılda Çevre Koruma biriminde önemli ilerlemeler kaydedildiğini söyledi. Vatandaşlardan, muhtarlardan ve teşkilatlardan gelen geri dönüşlerin bu gelişimi açıkça ortaya koyduğunu belirten Toptaş, “Kurumsal kapasitemizi her geçen gün daha da güçlendiriyoruz. Bugün geldiğimiz noktada çok daha iyi bir seviyedeyiz” diye konuştu.

100 milyon liralık araç yatırımı

Konuşmasında belediyenin araç filosuna yapılan yatırımlara da değinen Başkan Toptaş, hizmet kalitesini artırmak amacıyla önemli adımlar attıklarını ifade etti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın destekleriyle araç filosunun güçlendirildiğini belirten Toptaş, “Yaklaşık 100 milyon liralık bir yatırımla yeni araçlarımızı hizmete aldık. Kendi araçlarımızla ve belirli oranda kiralama yöntemiyle belediyemizin menfaatlerini gözeterek güçlü bir yapı oluşturduk” dedi.

“Daha temiz ve daha estetik bir Onikişubat hedefliyoruz”

Yeni araçlar ve güçlenen ekiplerle birlikte önümüzdeki üç yıllık süreçte daha temiz, daha düzenli ve daha estetik bir Onikişubat hedeflediklerini söyleyen Başkan Toptaş, bu başarıda en büyük payın çalışanlara ait olduğunu vurguladı. Son iki yılda vatandaşlardan olumlu geri dönüşler aldıklarını ifade eden Toptaş, tüm personele teşekkür etti.

“Biz büyük bir aileyiz”

Konuşmasında belediyeyi büyük bir aile olarak tanımlayan Başkan Toptaş, yönetim anlayışlarını da bu çerçevede şekillendirdiklerini belirtti. Çalışanların sorun ve taleplerine her zaman açık olduklarını dile getiren Toptaş, ilgili birim amirleri ve sendika temsilcileriyle birlikte personelin daha iyi şartlarda çalışması için gayret gösterdiklerini ifade etti.

“Nasıl bir ailede denge ve adalet esassa, biz de belediyemizde aynı anlayışla hareket ediyoruz” diyen Toptaş, emek ve alın terinin her zaman öncelikleri olduğunu vurguladı.