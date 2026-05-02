Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, 15 Nisan’da gerçekleşen menfur okul saldırısının ardından başlattığı ziyaret programını aralıksız sürdürüyor. Üç gündür devam eden ziyaretler kapsamında, hayatını kaybeden öğrencilerin kıymetli ailelerini hanelerinde ziyaret eden Başkan Toptaş, başsağlığı dileklerini iletirken; saldırıda yaralanan öğrenciler ve aileleriyle de bir araya gelerek geçmiş olsun temennilerini paylaştı.

Başkan Hanifi Toptaş, saldırıda hayatını kaybeden öğrenciler Bayram Nabi Şişik, Adnan Göktürk Yeşil, Belinay Nur Poyraz, Kerem Erdem Güngör, Zeynep Kılıç ve Yusuf Tarık Gül’ün kıymetli ailelerine taziye ziyaretinde bulunurken; elim olayda yaşamını yitiren öğretmen Ayla Kara’nın ailesini de yalnız bırakmadı. Toptaş, tüm şehitlere Allah’tan rahmet dileyerek ailelerin acısını paylaştı.

Başkan Toptaş, yaralı öğrencilerle yakından ilgilendi

Yaralı öğrencilerle de yakından ilgilenen Başkan Toptaş; Mehmet Buğra Eroğlu, Cahide Ebrar Kirişçi, Sade Nur Bahşi, İsmail Eren Kurt, Şevval Çakal, Gülçin Gün, SefanurDobur, Melek Nur Taş, Mustafa Demir, Reyyan Su Demir, Zeynep Demir, Fatma İkra Çam, Mevlüt Avşar ve AysimaKuzhan’ı hanelerinde ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Öğrencilerin moral ve motivasyonlarını artırmaya yönelik sohbetler gerçekleştiren Toptaş, bu zorlu süreçte her zaman yanlarında olduklarını vurguladı.

Ziyaretler sırasında duygusal anlar da yaşanırken, yaralı öğrencilerden Melek Nur Taş’ın doğum günü de unutulmadı. Başkan Toptaş ve beraberindekiler, Melek Nur Taş’ın doğum gününü kutlayarak pasta kesti ve moral verdi.

“Acıyı paylaşmak için ilk andan itibaren sahadaydık”

Ziyaretlerin ardından değerlendirmelerde bulunan Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, yaşanan acının tarif edilemez olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Tabii biz üç gündür de malum 15 Nisan’da yaşadığımız o menfur saldırı sonrasında; burada özellikle hem yaşamını yitiren yavrularımızın çok değerli ailelerini, yine hastanelerde tedavi süreci devam eden 5 yavrumuz var, yine oradaki yavrularımızı ve onların ailelerini ve bu saldırı sonucunda yaralanan diğer yavrularımızın, çocuklarımızın ailelerini tekraren tabii ki üç gündür de evlerinde tekrar ziyaret ediyoruz.

“Saldırının 15’inci dakikasından itibaren olay yerindeydim”

Tabii ki saldırı anından itibaren ben de 15. dakikasında okuldaydım. Hakikaten tarif olunmayan bir acıyla karşı karşıya kaldık. Ailelerimiz gerçekten bu noktada çok büyük bir infial içerisindeydi. Burada yaşamını yitiren yavrularımız var. Tabii ki ateş düştüğü yeri yakıyor. Bir nebze olsun o ailelerimizin devamlı o günden itibaren yalnız bırakmamaya çalışıyoruz. Onların tabii ki özellikle bir nebze de olsa acılarını paylaşmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince tabii ki hiçbir zaman yalnız bırakmamaya çalışıyoruz.Tabii sadece o değil, aynı zamanda yaralı kurtulan yavrularımız var. Onları da yine aynı şekilde ziyaret ediyoruz, sağlık durumlarını öğreniyoruz. Elhamdülillah tabii burada sadece 5 yavrumuz var şu anda biraz daha hastanede süreçleri devam eden. Onun haricinde yaklaşık 15 civarındaki çocuklarımızın da, özellikle gerek atlama sonucunda burada ortopedik bazı sıkıntılar, gerekse tabii ki özellikle yaralanmayla, kurşunla yaralanmasıyla burada maalesef yaralanan çocuklarımızın da çok şükür şu anda evlerindeler. Sağlık durumları tabii ki çok daha iyi, Elhamdülillah. Tabii ki onlarla da tekraren ve tekraren görüşerek özellikle moral ve motivasyonlarını da artırmaya çalışıyoruz.

“Ailelerimizin hepsi şehrimizin en kaliteli aileleri”

Allah razı olsun, ailelerimiz de gerçekten Kahramanmaraş’ımızın hakikaten yani çok kaliteli, düzgün aileleri, bizi de çok sıcak karşıladılar. Bizlerin tabii ki ziyaretinden de memnun oluyorlar, özellikle çocuklarımız tabii ki çok daha memnun oluyor. Moral motivasyonları artıyor. Özellikle tekraren okullara gitme noktasında da gerçekten onları da motive etmeye çalışıyoruz. Ama çok şükür özellikle bu yavrularımız, evlerindeki yavrularımızın durumları tabii şu anda çok daha iyi.Tabii ben yine bu vesileyle bu 15 Nisan’da yaşadığımız bu menfur saldırı sonucunda hayatını kaybeden 8 yavrumuza ve tabii ki bir kahraman olan, kahraman gibi orada öğrencilerini savunan, bugün yine Ayla öğretmenimizi de ziyaret ettik ailesini, Ayla öğretmenimize Allah’tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun inşallah diyorum. Onların hepsi melekler.Ve hastanede yine tedavi süreci devam eden bir 5 çocuğumuz var. Onların da inşallah sağ salim bir şekilde aramıza dönmelerini temenni ediyorum ve tabii ki şu anda evlerinde de artık son aşamaya gelen, durumları çok daha iyi olan yavrularımızı da inşallah çok kısa sürede aramıza katılmalarını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum ve tüm hemşehrilerimize de sevgi ve saygılarımı sunuyorum.” dedi.

Başkan Toptaş, Onikişubat Belediyesi olarak sürecin ilk anından itibaren ailelerin yanında olduklarını ve bundan sonra da olmaya devam edeceklerini belirterek, birlik ve dayanışma vurgusu yaptı.