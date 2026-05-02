Toplantı sırasında, İstanbul eski Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklu bulunduğu süreçte kaleme aldığı bildirinin okunmaya çalışıldı.
Söz konusu girişime Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel tepki gösterdi.
Görgel’in, toplantı salonunda siyasi içerikli bildiri okunmasına itiraz etmesi üzerine tansiyon yükseldi.
İtirazın ardından Cumhuriyet Halk Partili bazı üyelerin Görgel’e yönelerek tepki gösterdiği, kısa süre içerisinde ise taraflar arasında arbede yaşandı. Salonda yaşanan gerginlik nedeniyle toplantıya kısa süreli ara verildi.