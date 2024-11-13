Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret zammı için yapılan görüşmelerde uzlaşma vurgusu yaparak, 2025 yılında belirlenecek asgari ücretin paydaşların mutabık kaldığı bir tutarda olmasını umduklarını belirtti.

Bakan Işıkhan, daha önceki açıklamalarında ise çalışanların alım gücünün korunması ve artırılmasının yanı sıra yaşam standartlarının iyileştirilmesi hedefinde olduklarını ifade etmişti. Ekonominin genel istikrarını bozmayacak şekilde, paydaşların maksimum seviyede anlaşabileceği bir ücret düzeyine ulaşmayı amaçladıklarını dile getirdi.