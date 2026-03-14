Kahramanmaraş’ta düzenlenen programda sporun gelişimi, gençlerin spora yönlendirilmesi ve amatör spor kulüplerinin çalışmaları üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, Kahramanmaraş Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu yönetim kurulu üyeleri, spor kulübü yöneticileri, antrenörler ve sporcularla birlikte iftar programında aynı sofrayı paylaştı.

Heyecan Bahçesi’nde düzenlenen programa belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve spor camiasının önemli temsilcileri de katıldı. Ramazan ayının manevi atmosferinde gerçekleşen buluşmada birlik, beraberlik ve dayanışma duyguları ön plana çıktı.

Programda amatör spor kulüplerinin faaliyetleri, gençlerin spora yönlendirilmesi ve spor altyapısının geliştirilmesi gibi konular ele alındı. Sporun özellikle gençlerin fiziksel ve sosyal gelişimi açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekildi.

Başkan Mehmet Akpınar, spor camiası ile yapılan sohbetlerde amatör spor kulüplerinin karşılaştığı sorunları dinlediklerini ve çözüm noktasında destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.

İftar programı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Akpınar, şu ifadeleri kullandı:

“Belediye Başkan Yardımcılarımız ve Birim Müdürlerimiz ile birlikte, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ile Heyecan Bahçemizde düzenlenen iftar programına katılarak spor camiamızla aynı sofrada buluştuk. Ramazan ayının manevi atmosferinde gerçekleşen bu programda amatör spor kulüplerimizin temsilcileri, yöneticileri, antrenörleri ve sporcularıyla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduk.”

Akpınar, gençlerin sporla buluşmasının toplum açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekerek amatör spor kulüplerinin her zaman destekçisi olduklarını vurguladı.

Programda konuşan Ekrem Karaoğlu ise spor camiasına verilen destekten dolayı teşekkür etti. Karaoğlu, amatör spor kulüplerinin gelişimi için yerel yönetimlerin katkısının büyük önem taşıdığını belirtti.

Sporla yakından ilgilenen ve amatör liglerde mücadele eden bir kulübün başkanlığını da yapan Fatih Yıldız, amatör spor kulüplerinin desteklenmesinin gençlerin sağlıklı gelişimi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Yıldız, sporun sadece fiziksel gelişim değil aynı zamanda disiplin, dayanışma ve kardeşlik duygularını da güçlendirdiğini belirterek, Dulkadiroğlu Belediyesi olarak sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunun hissedildiği iftar programı, spor camiası temsilcilerinin samimi sohbetleriyle devam etti. Program sonunda amatör spor kulüplerinin faaliyetleri ve gençlerin spora yönlendirilmesi konusunda ortak çalışmalar yapılması gerektiği vurgulandı.