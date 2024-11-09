AK Parti Türkoğlu 8. Olağan Kongresi, Türkoğlu Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Programda; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici ve Dr. Tuba Köksal, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, Kadın Kolları Başkanı Asuman Yavuz ve Gençlik Kolları Başkanı Furkan Ünaldı, il ve ilçe teşkilatları ile çok sayıda vatandaş yer aldı. Kongrede, Türkoğlu’nun kalkınması ve katma değerinin artırılması noktasında gerçekleştirilen ve planlanan yatırımlar da değerlendirildi.

“Çok Daha Güçlü Bir Şekilde Yeni Kahramanmaraş”

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Güçlü teşkilat yapımız, güçlü AK Parti; güçlü AK Parti, Güçlü Recep Tayyip Erdoğan; güçlü Recep Tayyip Erdoğan ise mazlumların gücü demek. O yüzden teşkilatımızın bu coşku ve heyecanı, tüm mazlum coğrafyalar için güveni temsil ediyor. 6 Şubat depremlerinin ardından şehrimizi daha güçlü bir şekilde ayağa kaldırmak için milletvekillerimiz ve teşkilatımızla birlikte var gücümüzle çalışıyoruz. Bu birlik ve beraberlik, şehrimizin çok daha güçlü bir şekilde ayağa kalkmasına vesile olacak” cümlelerini kaydetti.

“Hemşehrilerimizin Konforunu Artırmak İçin Gayretimizi Sürdüreceğiz”

Türkoğlu’nda hayata geçirilen ve planlanan yatırımlara da değinen Başkan Fırat Görgel, “Tüm ilçelerimizde olduğu gibi Türkoğlu için de görev süremiz boyunca dur durak bilmeden çalışmaya devam edeceğiz. Türkoğlu’nda yaşayan hemşehrilerimizin hayat konforunu artırmak için gayretimizi sürdüreceğiz. Göreve geldiğimiz günden itibaren Türkoğlu’nda; 40 Milyon TL’lik sıcak asfalt, 35 Milyon TL’lik de yol düzenlemelerini hayata geçirdik. Türkoğlu Taziye Evi ve Kur’an Kursu’nun da tadilatına başladık. Sosyal yardımlara da çok önem veriyoruz. Geride kalan 6 aylık görev süremizde Türkoğlu’nda hemşehrilerimize toplam 5 Milyon TL’yi aşan sosyal destek sağladık. Yine ilçemize 32 kilometre içmesuyu hattı ve 8 adet içmesuyu deposu kazandırdık. 23 adet de sondaj çalışması yaptık. Sadece altyapı çalışmalarımızın toplam maliyeti 74 Milyon TL. Türkoğlu’muzun alt ve üstyapısını daha büyük yatırımlarla yenilemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.