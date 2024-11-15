Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Vali Mükerrem Ünlüer başkanlığında gerçekleştirilen Afet Koordinasyon Toplantısı’na katıldı. Kaymakamlar ve ilgili kurum temsilcilerinin de yer aldığı toplantıda, deprem sonrası şehrin ihtiyaçları ve geleceğe dönük stratejik yatırım ve projeler ele alındı.

Özellikle konut projeleri, altyapı çalışmaları, ulaşım ağlarının yenilenmesi ve sosyal hizmetlerin iyileştirilmesi konularında devam eden projelerin durumu ve planlanan yeni yatırımlar detaylı şekilde değerlendirildi.

Görgel: “Kahramanmaraş’ı Daha Güçlü ve Dirençli Hale Getireceğiz”

Toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, şehrin geleceğini şekillendirecek projelerin koordinasyon içinde yürütülmesinin önemine dikkat çekti.

Başkan Görgel, “Sayın Valimiz başkanlığında Kahramanmaraş’ımızın geleceği için önemli bir toplantı gerçekleştirdik. Depremin izlerini silmek, halkımızın yaralarını hızla sarmak ve şehrimizi yeniden inşa etmek adına büyük bir sorumluluk taşıyoruz. Paydaş kurumlarımızla uyum içinde çalışarak, hemşehrilerimize daha güçlü ve dirençli bir Kahramanmaraş sunmayı hedefliyoruz. Projelerimizi sadece bugünün değil, yarının ihtiyaçlarını da karşılayacak şekilde tasarlıyoruz. Özellikle altyapıdan konuta, eğitimden sağlığa kadar pek çok alanda kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz. Vatandaşlarımızın güvenliği ve refahı için atacağımız her adımda, birlikte hareket ederek daha güçlü bir Kahramanmaraş inşa edeceğiz” ifadelerini kullandı.