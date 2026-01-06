Başkan Orhan, "Bu seçim bir kişinin değil, esnafın iradesinin ve alın terinin seçimidir" dedi.

"ESNAFIN DESTEĞİYLE SEÇİMİ KAZANACAĞIZ"

Kahramanmaraş Gıda Maddeleri ve Kabzımallar Esnaf Odası Başkanı Halit Orhan, yeniden aday olduğu genel kurul seçimlerine ilişkin şunları söyledi: “Bu seçim, bir makamın değil, alın terinin ve emeğin seçimidir. Bugüne kadar verdiğimiz emek gibi, bundan sonra da dedikoduya değil, hizmete, sözlere değil, icraata talibiz. Allah’ın izniyle esnaf arkadaşlarımızın güçlü desteğiyle, inançla, kararlılıkla ve birlik içinde bu seçimi kazanacağız.”

OLAĞAN GENEL KURUL SEÇİMİ 10 OCAK’TA YAPILACAK

Kahramanmaraş Gıda Maddeleri ve Kabzımallar Esnaf Odası’nın 2026 yılı olağan genel kurul seçimleri, 10 Ocak Cumartesi günü Kayseri Yolu üzerindeki Kahramanmaraş Ticaret Borsası Konferans Salonu'nda yapılacak. Başkan Orhan, bu seçimin esnafın gücünü birleştirerek başarıya ulaşacaklarını vurguladı: “Bizim yolumuz hizmet yolu, gücümüz ise esnafın vicdanıdır. Söz verdiğimiz her işin arkasında duracağız. Birlik olacağız, beraber çalışacağız ve hep birlikte kazanacağız.”

ESNAF ARKADAŞLARINA TEŞEKKÜR

Başkan Halit Orhan, yaptığı açıklamada esnaf sanatkarlarına ve üyelere teşekkürlerini ileterek, “Katılımlarınızdan dolayı tüm esnaf arkadaşlarımıza ve üyelerimize şükranlarımı sunarım. Bu seçimi hep birlikte kazanacağımıza olan inancımız tamdır” dedi.