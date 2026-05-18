Kahramanmaraş Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde gerçekleştirilen program, farklı dönemlerden mezunları bir araya getirerek birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştirdi.

Programa Başkan Toptaş’ın yanı sıra AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici ve İrfan Karatutlu, İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, İl Müftüsü Hasan Hüseyin Güller, ÖNDER İmam Hatipliler Genel Başkan Yardımcısı Habib Bozkurt, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Durdu Safa Kekeç, AK Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Ali Çam, davetliler ve çok sayıda imam hatip mezunu katıldı.

Programdın açılış konuşmasını yapan ÖNDER Kahramanmaraş İmam Hatipliler Derneği Başkanı Ali Sarıkaya, geleneksel hale gelen buluşmanın mezunlar arasındaki dayanışmayı güçlendirdiğini ifade ederek katılımcılara teşekkür etti.

“İmam Hatip, sadece bir okul değil, kültür ve anlayışın temsilcisi”

Etkinlikte konuşan Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş ise imam hatip liselerinin sadece bir okul değil, aynı zamanda bir kültür ve anlayışın temsilcisi olduğunu vurguladı. Çocukluk yıllarının İmam Hatip Lisesi çevresinde geçtiğini ifade eden Başkan Toptaş, programa katılmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

Başkan Toptaş konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Ben bir İmam Hatip mezunu değilim ama hemen İmam Hatip Lisemizin olduğu şu az aşağı taraftaki evde, yani buralarda büyüdüm. Tabii ki buralarda bizim de anılarımız var. İmam Hatipli olmak farklı bir şey, İmam Hatip mezunu olmak farklı bir şey. İmam Hatip mezunu olanların hepsi İmam Hatiplidir ama aslında İmam Hatiplilik sadece buradan mezun olmak değil, aynı zamanda bir felsefedir, bir anlayıştır, bir kültürdür. Özellikle buradan yetişmiş olan, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, bugün devletimizin hem siyasi hem de bürokratik anlamda birçok kademesinde görev alan çok değerli büyüklerimiz var. Türkiye’nin son çeyrek asrına çok büyük katkılar sunmuşlardır.”

“İmam Hatip okulları Türkiye’nin gelişim sürecinde önemli bir rol üstleniyor”

İmam hatip liselerinin Türkiye’nin gelişim sürecinde önemli bir rol üstlendiğini belirten Toptaş, bu okulların yetiştirdiği nesillerin ülkeye hizmet etmeye devam ettiğini söyledi.

Başkan Toptaş, “İmam Hatip Liseleri ülkemizin belli bir noktaya taşınmasında çok büyük emek sarf etmiştir ve bundan sonra da bu emek devam edecektir. Bu sadece bir mezun buluşması değil; burada geçmişimizle geleceğimiz aynı anda buluşuyor. Farklı jenerasyonlardan kardeşlerimiz, abilerimiz, büyüklerimiz ve hocalarımız burada bir araya geliyor. Kültürel anlamda da bu bakış açısının, bu zihniyetin devam etmesi açısından mezun buluşmalarını çok kıymetli buluyorum” dedi.

Konuşmasının sonunda organizasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Toptaş, “Başta Ali hocamız olmak üzere yönetim kuruluna, buraya katılan tüm mezunlarımıza ve mezun olmasa da İmam Hatip ruhunu taşıyan tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Program kapsamında imam hatip camiasına emek veren isimlere ödülleri de takdim edildi.