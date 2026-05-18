Expo Alanı’ndaki Arasta Çarşı’da düzenlenen programda hayırseverler, gönüllüler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve protokol üyeleri bir araya gelerek iyilikte buluştu.

Organizasyonda, yapılacak bağışlarla 250 yetim çocuğa bayramlık hediye ulaştırılması hedeflendi. Programda birlik, dayanışma ve paylaşma mesajları verilirken, Kurban Bayramı öncesinde yetim çocukların yüzünü güldürmek adına önemli bir sosyal sorumluluk örneği sergilendi.

“Yetim çocuklarımıza bayramlık hediye edeceğiz”

Programda konuşan Kahramanmaraş İHH Şube Başkanı Av. Yusuf Bülbül, İHH’nın uzun yıllardır hem Kahramanmaraş’ta hem de dünyanın farklı coğrafyalarında yetim çocuklara yönelik çalışmalar yürüttüğünü ifade ederek şu değerlendirmelerde bulundu:

“Kahramanmaraş İHH olarak bizler 2007 yılından bu yana şehrimizdeki ve tüm dünyadaki yetim çocuklarımıza yönelik birçok proje gerçekleştiriyoruz. Bugün de burada yine yetim çocuklarımıza bayramlık hediye edebilmek amacıyla bir kahvaltı programı düzenledik. ‘İyilik Kahvaltısı’ adını verdiğimiz bu programa tüm bağışçılarımızı davet ettik. Burada birçok sivil toplum kuruluşumuzun temsilcileri, kurum müdürlerimiz, bağışçılarımız ve gönüllülerimiz bulunuyor. Kurban Bayramı münasebetiyle birçok farklı ülkeye de gidecek olmamız hasebiyle hem şehrimizdeki hem de farklı ülkelerdeki, özellikle savaş ve kriz bölgelerindeki yetim çocuklarımız yararına bu şekilde bir proje gerçekleştiriyoruz.”

“Hanifi Toptaş başkanımıza desteklerinden ötürü teşekkür ediyoruz”

İHH’nın düzenli destek çalışmaları hakkında da bilgi veren Bülbül, Kahramanmaraş’ta 800 yetim çocuğa sürekli destek sağlandığını belirterek şöyle konuştu:

“Bizler Kahramanmaraş’ta 800 yetim çocuğumuzu düzenli olarak destekliyoruz. Her ay onların okul giderlerini, sağlık, eğitim ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılamaya gayret ediyoruz. Üniversiteyi bitirene kadar da bu çocuklarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Bunun yanı sıra düzenli destek verdiğimiz çocukların dışında dönemsel olarak desteklediğimiz 1000’den fazla çocuğumuz ve ailemiz bulunuyor. Yetim çocuklarımıza yönelik desteklerimiz bizim için sürekli ve düzenlidir. Tüm dünyada da İHH olarak 150 binden fazla yetim çocuğa destek veriyoruz. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nda 1000 çocuğumuza bayramlık hediye ulaştırmıştık. İnşallah bu bayramda da Kahramanmaraş’ta ve dünyanın farklı bölgelerindeki mazlum ve yetim çocuklarımıza yönelik projelerimizi bağışçılarımızın desteğiyle sürdüreceğiz.”

Programın gerçekleşmesine katkı sunan Onikişubat Belediyesi’ne teşekkür eden Bülbül, özellikle Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş’ın desteklerinin organizasyonda önemli rol oynadığını ifade etti.

“Başkanımızın gayret ve destekleriyle gönüllere dokunmaya devam edeceğiz”

Onikişubat Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Kibar da yaptığı konuşmada, belediye olarak sosyal dayanışmayı güçlendiren her çalışmanın yanında olduklarını belirtti. Kibar konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Kahramanmaraş İnsani Yardım Derneğimizin (İHH), Onikişubat Belediyemizle birlikte ortaklaşa düzenlemiş olduğu, Kurban Bayramı münasebetiyle yetim çocuklar ve kurban yardımları için tertiplenmiş kahvaltı programına teşrif ettik. Bağışçılarımızın desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Böyle anlamlı bir programda paydaş olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Onikişubat Belediye Başkanımız Hanifi Toptaş’ın gayret ve destekleriyle gönüllere dokunma noktasında çalışmalarımıza devam edeceğiz inşallah. Bu tür organizasyonlar toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinden biridir. İnşallah yapılan yardımlar yetim çocuklarımızın yüzünü güldürecek ve hayırlara vesile olacaktır.”

Kurban Bayramı’nın birlik ve beraberlik duygularını pekiştirmesini temenni eden Kibar, konuşmasının sonunda tüm İslam âleminin bayramını kutladı.

Program sonunda katılımcılar, yapılan bağışların yetim çocukların bayram sevincine katkı sunacağını belirterek organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.