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Çip krizi daha ne kadar sürecek?

Koronavirüsün ortaya çıktığı günden bu yana baş gösteren çip krizi en başta otomotiv sektörünü sarstı. Otomotiv devleri sıfır araç üretimlerini tek tek durdururken ikinci el araba fiyatları da çip krizi nedeniyle tavan yaptı.

Çip krizi daha ne kadar sürecek?

Çip krizi daha ne kadar sürecek?

Koronavirüsün ortaya çıktığı günden bu yana baş gösteren çip krizi en başta otomotiv sektörünü sarstı. Otomotiv devleri sıfır araç üretimlerini tek tek durdururken ikinci el araba fiyatları da çip krizi nedeniyle tavan yaptı.

06 Eylül 2021 Pazartesi 11:03
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Bu nedenle sahibinden ikinci el araba almak isteyen de sıfır otomobil almak isteyen de aynı sorunun cevabını merak ediyor. Çip krizi daha ne kadar sürecek? Konuyla ilgili otomotiv devinin CEO'su tarih verdi.

Daimler CEO'su Ola Källenius, yarı iletken çiplere yönelik artan talebin, otomobil endüstrisinde sıkıntı yaratmaya devam edeceğini duyurdu.

CEO, 2023'e kadar yeterince kaynak bulmakta zorlanabileceğini belirtirken, daha az şiddetli olacağını da ifade etti.

Geçen yıl COVID-19 pandemisi tarafından fabrikaları kapatmaya zorlanan otomobil üreticileri, pandemi sırasında bir dizi tedarik zinciri kesintisinden etkilenen çip teslimatları için sert rekabetle karşı karşıya.

Ola Källenius, Münih IAA otomobil fuarı öncesinde gazetecilere verdiği demeçte, "Birkaç çip tedarikçisi, taleple ilgili yapısal sorunlara atıfta bulunuyor. Bu, 2022'yi etkileyebilir ve (durum) 2023'te rahatlayabilir" dedi.

IAA fuarı, COVID-19 pandemisinden bu yana dünya çapındaki sektörün ilk büyük etkinliği.

Daimler, geçen hafta, küresel bir yarı iletken kıtlığı nedeniyle Mercedes biriminde üçüncü çeyrek satışlarının önemli ölçüde düşmesini beklediğini ve bir dizi otomobil üreticisinin gelirlerinde aynı şekilde yansımaların olacağını ifade etti.

HEDEF ELEKTRİKLİ OTOMOBİL
Källenius Pazar günü yaptığı açıklamada, devam eden çip sıkıntısına rağmen, Alman otomobil üreticisinin dördüncü çeyrekte kendi yarı iletken tedarikinin artacağını umduğunu söyledi.

Mercedes-Benz, model yelpazesini elektrikli hale getirme planlarının bir parçası olarak Münih'teki fuarda birkaç elektrikli aracı sergileyecek.

Şirket ayrıca Avrupa pazarına tamamen elektrikli bir SUV olan EQB'yi tanıtacak.

Temmuz ayında Daimler, Tesla'dan tamamen elektrik pazarını devralmak için 2030 yılına kadar 40 milyar avrodan fazla harcayacağını söylemişti.

Ayrıca Källenius, şirketin 2021 yılı sonuna kadar kamyon birimi Daimler Trucks'ı devre dışı bırakma planının yolunda gittiğini söyledi.

Son Güncelleme: 06.09.2021 18:30
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