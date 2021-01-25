Dijital medyada milyar dolarlık devrim

Dijital medyayı tamamen değiştirecek bir trend yolda. Özellikle Alphabet şirketinin alt markaları Google ve Youtube ile facebook için... Avrupa'da başlayan ve Avustralya'ya yayılan yeni düzenlemeler ile birlikte medya kuruluşlarının ürettiği içerikler artık bedelsiz bir şekilde internet üzerinden paylaşılamayacak. Google Fransa'da haber içeriği için dijital telif hakkı ödemeyi kabul etti. Google France ve Fransa Yayıncılar Birliği (Alliance de la Presse d'Information Generale) anlaşmaya vardı. Firma daha önce de Le Monde ve Le Figaro ile anlaşmaya varmıştı. Ücretlendirme, günlük içerik üretimi ve aylık internet trafiği kriterlerine göre belirleniyor. Avustralya'da ise anlaşmaya varılamadı ve hatta Google ülkeyi arama motorunu kaldırmakla tehdit etti.



AVUSTRALYA %10'UNU İSTİYOR

Avustralyalı en büyük yayıncı kuruluşlardan Nine Entertainment Başkanı Peter Costello, geçen yıl Google ve Facebook'un yerel gelirlerinin yüzde 10'unu haber kuruluşlarına vermesi gerektiğini söyledi. Arama devi için bu rakam 370 milyon dolar anlamına geliyor. Küresel ölçekte bakılınca da 16.1 milyar dolarlık devasa bir rakam. Yüzde 10'luk pay oldukça fazla olsa da bu değişim küresel ölçekte yayılırsa Google'ın milyar dolarları bulan bir rakamla karşı karşıya kalacağı belirtiliyor.

NASIL BAŞLADI?

ASLINDA dört yıllık bir tarihi olan bu düzenlemeler ilk olarak 2016 yılında Avrupa Komisyonu tarafından gündeme gelen yeni telif hakkı yasasında yer alan iki özel bölüm olan 15 ve 17'inci maddeler ile başladı. Bu tarih Google ve Youtube ile facebook'un içerik kullanımını kökünden değiştirecek bir milat oldu. Bu maddelerde haber kuruluşlarına ürettikleri içeriklerin online olarak yayımlanması için adil bir şekilde ödeme yapmalarını sağlamak hedefleniyor. İlk olarak Fransa'da anlaşmaya varan Google'ın daha sonra diğer Avrupa yayıncılar birlikleri ile de benzer anlaşmalar yapması bekleniyor.



GELİRİN BÜYÜK KISMI REKLAMDAN

GOOGLE 2020 rakamlarını 2 Şubat'ta açıklayacak ancak geçtiğimiz yıl sonu firmanın geliri 161.8 milyar dolar oldu. Google aramalarından 98 milyar dolar, Youtube reklamlarından 15.1 milyar dolar ve diğer gelirleri ile birlikte toplam reklam geliri 134.2 milyar dolar oldu. En fazla tıklanan ve tüm sosyal medya platformlarından paylaşılan içeriklerin haber siteleri olduğu düşünüldüğünde aslında bu rakamın çok büyük bir kısmı bu yayın organlarından geliyor. Facebook ve Twitter gibi sosyal medya kuruluşları da haber kaynaklarındaki yazılara dayanan reklam alanları satıyor. Ancak onlar da bu geliri yayıncılarla paylaşmıyor. Google'ın ardından sosyal medya devlerine de benzer bir dönüşüm bekleniyor.