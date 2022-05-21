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Google Yayıncılara Telif Ücreti Ödeyecek

Google, Almanya, Fransa ve diğer dört Avrupa Birliği (AB) ülkesindeki 300'den fazla yayıncıya telif ücreti ödemeyi kabul etti. ABD merkezli şirketin haber ve yayın ortaklarından sorumlu direktörü Sulina Connal, önümüzdeki aylarda diğer AB ülkelerinde de yayıncılara telif ücretleri ödeneceğini duyurdu.

Google Yayıncılara Telif Ücreti Ödeyecek

Google Yayıncılara Telif Ücreti Ödeyecek

Google, Almanya, Fransa ve diğer dört Avrupa Birliği (AB) ülkesindeki 300'den fazla yayıncıya telif ücreti ödemeyi kabul etti. ABD merkezli şirketin haber ve yayın ortaklarından sorumlu direktörü Sulina Connal, önümüzdeki aylarda diğer AB ülkelerinde de yayıncılara telif ücretleri ödeneceğini duyurdu.

21 Mayıs 2022 Cumartesi 15:12
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Benzer bir gelişme için Türkiye'de de adımlar atılması gerektiğini kaydeden Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan ise, "Türkiye’nin de kendi dijital telif yasasını çıkarması gerekiyor. Yapılan haberlerin, çalışmaların, verilen emeğin mutlaka teliflendirilmesi gerekli" dedi

Google, Almanya, Fransa ve diğer dört Avrupa Birliği (AB) ülkesindeki 300'den fazla yayıncıya telif ücreti ödeyeceği belirtildi. Reuters'in haberine göre, teknoloji şirketi diğer yayıncıların da kaydolmasını kolaylaştıracak adımlar atacak.

ABD merkezli teknoloji şirketinin bu kararı, üç yıl önce Google ve diğer çevrimiçi platformların müzisyenlere, sanatçılara, yazarlara, medya kuruluşlarına ve gazetecilere çalışmalarını kullanmaları için ödeme yapmasını gerektiren AB telif hakkı yasalarının kabul edilmesinin ardından geldi.

AB, 2019 yılında yeni telif hakkı yasasını çıkararak, Google gibi arama motorlarının haber içeriğine bağlantı vermesi ve önizlemeler kullanması durumunda, yayıncılara telif hakkı doğduğunu güvence altına almıştı.

Avrupa haricinde dünyanın diğer bölgelerindeki medya organları da, uzunca bir süredir hükümetlere çevrimiçi platformların içerikler için adil bir ücret ödeme yapmasına dair yasalar çıkarma bulunuyor. Bu kapsamda, Avustralya geçen yıl bu tür ödemeleri zorunlu kılarken, Kanada da geçen ay benzer bir yasa çıkardı.

3'TE 2'Sİ ALMANYA'DA

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Google'ın haber ve yayın ortaklarından sorumlu direktörü Sulina Connal, "Şimdiye kadar Almanya, Macaristan, Fransa, Avusturya, Hollanda ve İrlanda'da 300'den fazla ulusal, yerel ve uzman haber yayınını kapsayan anlaşmalarımız var. Almanya ve Macaristan'da başlayan ve önümüzdeki aylarda diğer AB ülkelerinde kullanıma sunulacak binlerce haber yayıncısına teklif sunmak için yeni bir çözümü duyuruyoruz" dedi.

Connal'ın duyurduğu yeni hizmetin, yayıncılara, Google'ın bir lisans ücreti karşılığında 'snippet'leri ve küçük resimleri göstermesine olanak tanıyan genişletilmiş bir haber önizleme sözleşmesi sunacağı belirtiliyor.

Google'ın Avrupa'da anlaşmaya vardığı yayın kuruluşlarının 3'te 2'sini ise Alman medya organları oluşturuyor. Bunlar arasında, Der Spiegel, Die Zeit ve Frankfurter Allgemeine Zeitung gibi yayın kuruluşları bulunuyor.

'TÜRKİYE DE DİJİTAL TELİF YASASI ÇIKARMALI'

Öte yandan, Google'ın Avrupa'daki 300 yayıncı ile anlaşmaya varması, Türkiye'de de yankı buldu.
Türkiye'de en çok kullanılan internet arama motorunun Google olduğunu hatırlatan Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan ise, "Türkiye’nin de kendi dijital telif yasasını çıkarması gerekiyor. Yapılan haberlerin, çalışmaların, verilen emeğin mutlaka teliflendirilmesi gerekli" dedi.

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Google Yayıncılara Telif Ücreti Ödeyecek
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