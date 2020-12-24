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Google’dan flaş chrome kararı!

Google'ın en popüler uygulamalarından biri de Chrome tarayıcısı. Dünyanın en çok kullanılan tarayıcı konumunda olan Chrome içeriğinde kullanım deneyimini en iyi hale getirmeyi amaçlayan birçok özellik barındırıyor. Bununla birlikte Chrome'un bazı sıkıntıları var ve Google kullanıcıları en çok rahatsız eden sorunlardan birini ortadan kaldırmaya kararlı.

Google’dan flaş chrome kararı!

Google’dan flaş chrome kararı!

Google'ın en popüler uygulamalarından biri de Chrome tarayıcısı. Dünyanın en çok kullanılan tarayıcı konumunda olan Chrome içeriğinde kullanım deneyimini en iyi hale getirmeyi amaçlayan birçok özellik barındırıyor. Bununla birlikte Chrome'un bazı sıkıntıları var ve Google kullanıcıları en çok rahatsız eden sorunlardan birini ortadan kaldırmaya kararlı.

24 Aralık 2020 Perşembe 17:25
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Google Chrome internet tarayıcıları içinde akla gelen ilk isimlerden biri. Milyonlarca kullanıcı tarafından tercih ediliyor. Kullanıcılara sunduğu birçok yararlı özellik barındırıyor. Google her yeni sürümle birlikte Chrome'a yeni yetenekler ekliyor, fakat Chrome'un can sıkıcı bazı sorunları var. Bu problemlerin başında ise yer yer inanılmaz boyutlara ulaşabilen bellek kullanımı geliyor. Özellikle çok fazla sekme açık olduğunda Chrome sadece bilgisayarı yavaşlatmakla kalmıyor, zaman zaman da tepki vermeyi bırakıyor ve çöküyor.

Hem Google hem de Microsoft bu sorunların çözülmesi için uzun zamandır mesai harcıyordu. Bilgisayar kullanıcılarının beklediği çözüm ise Microsoft'tan geldi. Windows 10'un İşlemiSonlandır özelliği tarayıcı çökmelerinin ciddi oranda azalmasını sağlayabilir.

Google tarafından yapılan açıklamaya göre İşlemiSonlandır sayesinde çıkış işlemi temiz bir şekilde gerçekleşiyor ve bu da, özellik işlemleri nedeniyle Windows'ta yaşanan tarayıcı çökmelerini engelliyor. Google ayrıca bu özelliğin pek çok işlem türünde de faydasını kanıtladığını belirtiyor.

Yeni özelliğin etkisini en basit haliyle anlatmamız gerekirse, Chrome artık Windows 10'da daha akıcı şekilde çalışacak. Özellikle de uzun süre boyunca pek çok sekme açık olarak çalışanlar bu durumdan büyük fayda görecek.

Bilgisayarların yavaşlamasından ya da tamamen çökmesinden rahatsız olan kullanıcılar, böylelikle yaşadıkları sorunların ortadan kalkmasından çok memnun olacaktır. Google şu anda bu özellik üzerinde denemeler yapmaya devam ediyor. Böylece en verimli çözümü bulmayı amaçlıyorlar.

2021 yılı geldiğinde kullanıcılar daha sorunsuz ve daha akıcı bir Google Chrome, pek çok kullanıcının mutlu olmasını sağlayacaktır. Belki de iki teknoloji devi, son dönemde geliştirdikleri işbirlikleri sayesinde kullanıcılara güzel bir yılbaşı hediyesi verecektir.

Son Güncelleme: 24.12.2020 19:15
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