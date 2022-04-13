KSÜ’den elektrik üreten kask icadı!

Konuyla ilgili KSÜ’den yapılan açıklamada şu bilgiler verildi;

“Bu buluş, yenilenebilir enerji kaynaklarından bir tanesi olan rüzgâr enerjisinden yararlanılarak elektrik üretmek amacıyla kullanılan düşey eksenli rüzgâr türbinine sahip kask ile ilgilidir.

En az iki kanada sahip konik veya silindirik, düz ya da helisel şekilli düşey eksenli rüzgâr türbini tasarlanarak kaskın üzerine yerleştirilmiştir. Kask gibi küçük alanda bu tip düşey eksenli rüzgâr türbini kullanarak rüzgârdan elektrik enerjisi üretimi sağlanabilmektedir.

Düşey eksenli rüzgâr türbini kanatlarının radyusları sayesinde rüzgâr ile kanatların etkileşimi artmakta ve yüksek verimlilikte elektrik üretimi sağlanmaktadır. Ayrıca düşey eksenli rüzgâr türbinin radyuslu kanat yapısının helisel formda olması sayesinde daimî hızlı veya düşük hızlarda ki rüzgâr akımlarında devamlı türbülanslı akış sağlayarak rüzgâr akımından maksimum oranda faydalanma gerçekleşmektedir.

Öğretim elemanlarımız Prof. Dr. Ahmet Kaya, Öğr. Gör. Muhammed Safa Kamer ve KTÜ Öğretim Görevlisi Kerim Sönmez’i tebrik eder, başarılı çalışmalarının devamını dileriz.”