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KSÜ’den elektrik üreten kask icadı!

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü öğretim elemanları Prof. Dr. Ahmet Kaya, Öğr. Gör. Muhammed Safa Kamer ve Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden Öğr. Gör. Kerim Sönmez tarafından geliştirilen ‘Kaska Yerleştirilmiş Düşey Eksenli Rüzgâr Türbini’ isimli buluş, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRK PATENT) tarafından Patent Belgesi’yle tescil edildi.

KSÜ’den elektrik üreten kask icadı!

KSÜ’den elektrik üreten kask icadı!

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü öğretim elemanları Prof. Dr. Ahmet Kaya, Öğr. Gör. Muhammed Safa Kamer ve Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden Öğr. Gör. Kerim Sönmez tarafından geliştirilen ‘Kaska Yerleştirilmiş Düşey Eksenli Rüzgâr Türbini’ isimli buluş, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRK PATENT) tarafından Patent Belgesi’yle tescil edildi.

13 Nisan 2022 Çarşamba 17:03
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Konuyla ilgili KSÜ’den yapılan açıklamada şu bilgiler verildi;

“Bu buluş, yenilenebilir enerji kaynaklarından bir tanesi olan rüzgâr enerjisinden yararlanılarak elektrik üretmek amacıyla kullanılan düşey eksenli rüzgâr türbinine sahip kask ile ilgilidir.

En az iki kanada sahip konik veya silindirik, düz ya da helisel şekilli düşey eksenli rüzgâr türbini tasarlanarak kaskın üzerine yerleştirilmiştir. Kask gibi küçük alanda bu tip düşey eksenli rüzgâr türbini kullanarak rüzgârdan elektrik enerjisi üretimi sağlanabilmektedir.

Düşey eksenli rüzgâr türbini kanatlarının radyusları sayesinde rüzgâr ile kanatların etkileşimi artmakta ve yüksek verimlilikte elektrik üretimi sağlanmaktadır. Ayrıca düşey eksenli rüzgâr türbinin radyuslu kanat yapısının helisel formda olması sayesinde daimî hızlı veya düşük hızlarda ki rüzgâr akımlarında devamlı türbülanslı akış sağlayarak rüzgâr akımından maksimum oranda faydalanma gerçekleşmektedir.

Öğretim elemanlarımız Prof. Dr. Ahmet Kaya, Öğr. Gör. Muhammed Safa Kamer ve KTÜ Öğretim Görevlisi Kerim Sönmez’i tebrik eder, başarılı çalışmalarının devamını dileriz.”

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KSÜ’den Elektrik üreten Kask Icadı!
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