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NASA'dan skandal paylaşım!

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA çalışmalarını iyice hızlandırdı. Bir dönem salgın ve farklı sebepler yüzüne planlarında değişiklikler yapmak zorunda kalan NASA, sonunda sıkıntılı günleri atlattı.

NASA'dan skandal paylaşım!

NASA'dan skandal paylaşım!

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA çalışmalarını iyice hızlandırdı. Bir dönem salgın ve farklı sebepler yüzüne planlarında değişiklikler yapmak zorunda kalan NASA, sonunda sıkıntılı günleri atlattı.

17 Ekim 2020 Cumartesi 19:47
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Kaybettiği zamanı da telafi etmek için projeleri üstüne yoğunlaştı. NASA'nın hedeflerinden biri Mars. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi, geçtiğimiz temmuz ayında yeni keşif aracı Perseverance'ı Mars'a yolladı. Eğer herhangi bir problem olmazsa, Perseverance, 2021 Şubat ayında Mars'a inecek ve görevine başlayacak. Diğer yandan NASA'nın Mars'ta aktif olarak görev alan Curiosity keşif aracı var. Mars'tan fotoğraflar göndermeye devam ediyor. Bir süre önce Curiosity tarafından çekilen bir karede, dikkat çekici bir keşif yapıldı. İlginç iddialar gündeme geldi.

İleri sürülenlere göre NASA'nın yeni keşif aracı hem Mars'ta hem de kamuoyundan saklanan uzaylılarla ilgili kanıtlar üstünde detaylı araştırma yapacak. Bu tartışmalar sürerken komplo teorisyenleri Curiosity tarafından çekilen bir karede sözde yeni bir uzaylı kanıtı buldu. Bu yeni iddiaya göre Gigapan sitesinde paylaşılan Curiosity tarafından çekilen bir karede Marslılara ait tapınak benzeri yapı yer alıyor.

Uzaylı avcısı Scott C. Waring yaptığı açıklamada yarısı toprağa gölümü olan yapının, dikkat çekici olduğunu ve kapısının karede belli olduğunu söyledi.

Komplo teorisyeni sözlerine şu şekilde devam etti:

"Duvarları hava koşullarına ve zamana genel olarak iyi dayanmış. Tapınak olduğunu düşünüyorum. Dağlara, tepelere veya yüksek yerlere anıt ya da tapınak yapmak, her zaman tarihi ve kültürel yapılar için önemli bir konum olmuştur."

Sözde yapıyla ilgili olarak söylenenleri savunanlar oldu. Bir kullanıcı yapının tapınak değil, uzaylılara ait bir üssün girişi olduğunu belirtti. Bir başkası ise savaş veya doğal afetlerden korunmak için yapılmış olabileceğini ileri sürdü. Kendisini gök bilimci olarak tanıtan bir kullanıcı ise ortada herhangi bir yapı olmadığını, sadece bir kaya parçasının zamanla aşındığı için bu şekilde göründüğü yorumunda bulundu.

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