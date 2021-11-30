Robot kaya askerleri riske atmayacak!

The Times'ın haberine göre, Rusya ordusu, görünüşe göre İngiltere'nin bir zamanlar Moskova sokaklarında kullandığı bir cihazdan esinlenerek hayret verici bir alet geliştirdi.

Rus Savunma Bakanlığı'na ait bir televizyon kanalı olan TV Zvezda tarafından yayınlanan bir videoya göre, mikrofonla ve periskop tarzı bir kamerayla donatılmış 'casus kaya', palet zinciri üzerinde ilerliyor.

Casus kaya iki kilometreye kadar uzaktan operatörler tarafından uzaktan kontrol edilebiliyor. Video, casus kayanın, kamerası ortaya çıkmadan önce karlı bir alanda kısa bir mesafe kat ettiğini gösterdi.

24 saate kadar bekleme modunda kalabilen gözetleme cihazı, Moskova'nın yaklaşık 500 kilometre güneyindeki Voronezh kentindeki bir hava kuvvetleri akademisindeki araştırmacılar tarafından üç yılda geliştirildi.

'ARTIK ASKERLER RİSKE ATILMAYACAK'

Tasarımcılardan biri olan Nikolai Yemets, tüm casusluk ekipmanlarını cihaza sığdırmanın zor olduğunu söyledi. TV Zvezda, casus kayanın askerleri riske atmadan Rus ordusunun savaş alanındaki düşmanlarını gözetlemek için kullanılabileceğini söyledi. Rusya'nın bu cihazın varlığını neden açıklamaya karar verdiği ise belli değil.

2006'da Rusya, Moskova'daki dört İngiliz diplomatın bilgi almak ve iletmek için elektronik ekipman içeren sahte bir kaya kullandığını iddia etti. Devlet televizyonu, Moskova'da yolda yürüyen bir adamın, kayayı almak için durduğu görüntüleri yayınladı.

İNGİLİZLER KABUL ETTİ

Rusya'nın devlet güvenlik servisi FSB de devrelerle dolu içi boş bir kayayı gösteren bir video yayınladı. Çift taraflı çalıştığı iddia edilen Rus ajanı tutuklandı ve İngiltere için casusluk yaptığını kabul etti.

İngiltere başlangıçta iddiaları yalanladı ancak 2012'de Tony Blair'in başbakan olduğu dönemdeki eski genelkurmay başkanı Jonathan Powell, kayanın bir İngiliz casusluk aracı olduğunu kabul etti.

BBC'ye konuşan Powell, “Casus kaya utanç vericiydi. Belli ki bir süredir bunu biliyorlardı ve siyasi bir amaç için biriktiriyorlardı" dedi.