Whatsapp sözleşmesinde flaş açıklama: Wp'ye dörtlü kıskaç

Whatsap gizlilik politikasını revize edince Bip ve Telegram gibi uygulamalara kaçış başladı. Bu hafta içinde BTK, bakanlık, KVKK ve Rekabet Kurumu bir araya gelip yasal olmayan bu isteği durduracak. Wp'de son dakika haberleri birbiri ardına yaşanırken whatsapp'ın sahibi Facebook'un geri adım atması gündemde! İşte yeşil mesajlaşma programına can çekiştiren gelişmeler

Yedi yıl önce WhatsApp uygulamasını 19 milyar dolara alan Facebook, öyle bir karar aldı ki 2.5 milyarı aşan kullanıcısını büyük bir göçe zorladı. WhatsApp'ın yeni gizlilik politikası gereği kişisel bilgileri Facebook ile paylaşacağını açıklaması üzerine yaşanan bu göçte, dünyada ipi Telegram göğüsledi. Türkiye'de de Telegram'a ilave olarak BiP'e geçişler çok kısa sürede milyonları aştı. WhatsApp'ın günlük aktif kullanıcı sayısı pazarın yüzde 81'i gibi büyük bir oranda. Google Play verilerine göre en popüler mesajlaşma uygulamaları arasında WhatsApp şimdiden dördüncülüğe gerilemiş durumda.

HİÇBİR İSTEĞİ ONAYLAMAYIN ÇAĞRISI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na yakın kaynakların SABAH'a verdiği bilgiye göre Türkiye'de Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), AB yasalarıyla tam uyumlu. Avrupa'da bu dayatmayı yapamayan Facebook Türkiye'de de kanunlara takılacak. Yeni uygulama, KVKK'nın 5'inci maddesi dışında Anayasa'nın 20'nci maddesi ve Rekabet Kanunu da aykırı. Bu nedenle bakanlık, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu ve Rekabet Kurumu bu hafta bir araya gelerek açıklama yapacak. Yetkililer, "Facebook ya geri adım atacak ya da biz engelleyeceğiz. Şu ana kadar onaylayanlarda da geri adım atılacak. Vatandaşa önerimiz acele etmeyin. Bir şey onaylamayın. Biz hafta arasında ortak açıklama yapacağız" dedi.

SELÇUK BAYRAKTAR DA WHATSAPP'I SİLDİ

Sosyal medyadaki #WhatsAppSiliyoruz kampanyasına İHA geliştirmedeki başarısıyla tanınan ve teknolojiyi yakından takip ettiği bilinen Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar da katıldı. Bayraktar, mesajlaşma uygulaması olarak BiP'i kullandığını açıkladı. Twitter hesabından paylaşım yapan Bayraktar, açık kaynak kodlu olduğu için de Telegram ve Signal'i kullandığını da açıkladı.

TÜRKİYE'YE FARKLI UYGULAMA

Karşısında Avrupa Birliği gibi kişisel veriler konusunda hassas ve bilinçli topluluklar görünce tavır değiştiren Facebook, iş Türkiye gibi ülkelere gelince kişisel verileri üçüncü taraflarla paylaşma izni isteyebiliyor. Hesabınızı silmeyi tercih ederseniz, verileri korumak önemli hale gelecek. WhatsApp'ın Avrupa bölgesindeki (İngiltere dahil) veri paylaşım uygulamalarında, güncellenen Hizmet Şartları ve Gizlilik Politikası'ndan kaynaklanan herhangi bir değişiklik yok. Bu değişimi Avrupa Birliği ülkelerine dayatamayacağını bilen Facebook, Türkiye'yi üçüncü dünya ülkesi olarak görüyor.

GERİ ADIM ATILIR MI?

Whatsapp, kullanıcılarını 8 Şubat'a kadar yeni politikasını kabul etmeye zorlayacak. Aksi takdirde uygulamaya erişimler kaybedilecek. Facebook'un bu kararından geri adım atabileceği veya erteleyebileceği de belirtiliyor. Türkiye, WhatsApp penetrasyonu açısından dünyada dokuzuncu sırada. Yüzde 88 gibi yüksek bir orana sahip. WhatsApp'ın yeni yüklemelerinin 2021'in ilk yedi gününde önceki haftaya göre yüzde 11 düştüğü belirtiliyor.

WHATSAPP YERİNE BİP

Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere devlet kurumları da yerli uygulama BİP'e geçme kararı aldı. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, yabancı menşeli uygulamaların veri güvenliğine yönelik önemli riskler içerdiğine dikkat çekerek, WhatsApp kullanıcılarını yerli ve milli olarak geliştirilen BİP ve Dedi'ye geçmeye çağırdı.

OKULLAR DA BİP'E GEÇİYOR

WhatsApp uygulamasıyla kişisel veri paylaşımı yapmak istemeyen okullar ile veliler de hızla BiP uygulamasına geçiyor. Sınıflar arası bilgi paylaşımı yapmak için WhatsApp grupları kuran velilerden, sınıf annesi Selma Hızlan, "Bugüne kadar hep WhatsApp'ta kurduğumuz gruplar üzerinden dersleri, ödevleri, duyuruları paylaşıyorduk. Ama bilgi paylaşımını mecbur bırakınca biz de BiP'e geçmeye karar verdik. Yerli olanı seçmek en doğru tercih olur diye düşündük" dedi.

BİP'İ 24 SAATTE 1.12 MİLYON KİŞİ YÜKLEDİ

Turkcell BiP'e olan ilgi de hızla artıyor. Türk mühendislerinin geliştirdiği BiP, son 24 saatte 1 milyon 124 bin yeni kullanıcı kazandı. Mesajlaşma, HD sesli ve görüntülü arama özellikleriyle dünyanın 192 ülkesinde kullanılan BiP'teki tüm veriler yüksek güvenlikli şifreleme ile Turkcell veri merkezlerinde korunuyor. Dünya çapında 53 milyonun üzerinde indirilen BiP uygulaması, mesajlaşma, sesli ve görüntülü arama özellikleri ile hem bilgisayarlar hem de mobil cihazlardan kullanılabiliyor.

BiP'e özel kaybolan mesaj yeteneği sayesinde, gönderilen mesajlar seçilen süre boyunca takipçinin sohbet ekranında görünüyor ve belirlenen süre dolunca otomatik olarak siliniyor. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "Turkcell olarak bugüne kadar teknolojik altyapımızı ve bilgi birikimimizi müşterilerimizin güvenliğini sağlamak için kullandık. 'Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalsın' diyerek yatırımlarımızı bu yönde ilerlettik. Yerli ve milli iletişim uygulamamız BiP ile kullanıcıların en çok önem verdiği konuların başında gelen 'kişisel verileri' Türkiye'deki veri merkezlerimizde güvenle saklıyoruz. Bugün kişisel veri güvenliğini sağlamasının yanı sıra birçok yenilikçi özelliğiyle rakiplerini geride bırakan BiP'e olan ilgi ve duyulan güven bizlere büyük bir gurur yaşatıyor. Bu gurur, BiP'e yeni yetenekler eklemeyi sürdürüp, kullanıcıların hayatlarını kolaylaştırmaya ve güvenli iletişim sunmaya devam ederken bizim en büyük motivasyon kaynağımız olacak" dedi.