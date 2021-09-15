Yeni İphone'un Türkiye Fiyatları Belli Oldu

Apple'ın iPhone Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Kaiann Drance yeni iPhone'u tanıttı. Yeni iPhone 13, A15 işlemci ile birlikte gelecek, 12 megapiksellik geniş açılı bir kameraya sahip olacak. iPhone 13 ailesinin bataryaları da gelişti. Hem iPhone 13 hem iPhone 13 Mini bir önceki nesle göre daha fazla batarya ömrüne sahip.

Yeni iPhone'da IP68 suya dayanıklılık özelliği de bulunuyor. Arka kamera bölümü yeniden düzenlendi. Ayrıca pembe, mavi, gece, yıldız ve kırmızı olarak beş yeni renk geliyor.

YENİ iPHONE'UN ÖZELLİKLERİ

Hem iPhone 13 hem iPhone 13 Mini yüzde 28 daha parlak ekrana sahip. Ekranda Super Retina XDR kullanıldı. iPhone 13 ailesinin bataryaları da gelişti. Hem iPhone 13 hem iPhone 13 Mini bir önceki nesle göre daha fazla batarya ömrüne sahip.

13'te 2.5 saatlik bir artış görülürken iPhone 13 Mini'de 1.5 saatlik bir gelişme tespit edildi.

Apple’in iPad diğer cihazlardan nasıl ayrıldığını aktaran Cook, aksesuarlarıyla diğer cihazlardan ayrılıyor.

iPhone 13'te kullanılan arka kameraların iPhone 12'nin Pro versiyonundan daha iyi olduğu aktarıldı.

F/1.8 diyagram genişliğindeki ikili kameralarda 1.7 micronluk sensörler kullanıldı.

APPLE WATCH

Watch Series 7’nin başlangıç fiyatı 399 dolar olacak. Yeni Apple Watch'un ekranı yüzde 50 oranında daha geniş içerik okuma imkanı sağlayacak.

Akıllı saat tarafında uzun yıllardır liderlik koltuğunda oturan Apple, bu akşam düzenlediği etkinlikte yeni akıllı saat modelini de görücüye çıkarttı.

Önceki seriyle kıyaslandığında büyük radikal değişiklikleri içinde barındırmayan Watch Series 7, şık bir tasarımla karşılıyor.

Apple Watch Series 6’ya göre yüzde 20, Watch Series 3’e göreyse yüzde 50 daha büyük bir ekranla karşılayan yeni nesil akıllı saat, çok daha parlak bir ekranla buluşturacak.

Mesajları çok daha büyük bir ekranda okumaya olanak sağlayan yeni nesil Apple Watch, dinamik kontrollere de sahip.

iPAD MINI

Küçük olmasına rağmen sunduğu performans ile dikkatleri üzerine çeken iPad Mini, çok daha küçük bir ekran tasarımıyla geliyor. Mor, pembe, sarı ve gri renkleriyle gelen yeni nesil iPad 8.3 inçlik boyutuyla dikkat çekiyor. 500 nit parlaklık sunan cihaz, Touch ID’ye de sahip. Ekranın yukarısında konumlandırılan bu tuşta dokunma deneyimi de geliştirildi.

Önceki jenerasyonlara göre yüzde 40 oranında hız, yüzde 80 oranında da grafik performans artışı sunuyor. Yeni bir level atlandığı söylenen cihazın, USB C portuna sahip olduğu aktarılıyor. 10 kat daha hızlı bir şarj deneyimi demek olan USB C bağlantıları, çok daha hızlı bağlantıları vadediyor.

iPad Mini’ye 5G takısı ekleyen Apple, çok daha hızlı bir internet hızı da sunuyor.

Tasarımsal olarak çok daha gelişmiş ve kompakt olarak sunulan iPad Mini’yle Apple Pencil uyumu da artırılmış. Çok daha hızlı şarj olan kalem, daha uzun süre kullanım sunuyor.

Yeni iPad Mini’nin başlangıç fiyatı 499 dolar olarak açıklandı.