ALFA IT Yazılım, DijiQ ile Dijital İtibar Yönetiminde Devrim Öngörüyor

Teknolojinin hızla ilerlediği günümüzde, ALFA IT Yazılım A.Ş., dijital itibar yönetiminde çığır açan bir projeyi hayata geçirerek sektörde yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. CEO Ahmet Arıncı liderliğinde geliştirilen DijiQ platformu, yapay zeka teknolojilerini kullanarak şirketlerin ve bireylerin dijital varlıklarını analiz edip koruma altına almayı amaçlıyor. Her paylaşımı derinlemesine analiz eden DijiQ, internet üzerindeki tüm bahsedilmeleri incelerken, şirketlere ve bireylere itibar yönetimi konusunda değerli veriler sunuyor.

Ahmet Arıncı, projenin tamamlanma aşamasına gelindiğini ve DijiQ'nun dijital dünyada yeni bir standart belirleyeceğini belirtiyor. DijiQ, bir şahıs veya tüzel kişi hakkında yapılan tüm paylaşımları detaylı bir şekilde analiz ederek, şirketlerin ve bireylerin dijital ayak izlerini izliyor. Bu sayede, olası itibar kayıplarını önceden tespit edebilme ve etkili bir şekilde müdahale etme imkanı sağlıyor.

DijiQ'nun gelişmiş yapay zeka algoritmaları, internet üzerindeki verileri sadece yüzeyde değil, derinlemesine inceleyerek daha kapsamlı ve güvenilir sonuçlar elde etmeyi hedefliyor. Arıncı, "DijiQ ile şirketler ve bireyler, dijital kimliklerini güvenle koruyabilecek, olası itibar risklerini önceden belirleyebilecek ve etkili bir şekilde yönetebilecekler. Bu projeyle Türkiye'de dijital dünyada güvenli bir gelecek inşa etmeyi amaçlıyoruz" diyor.

Ahmet Arıncı'nin açıklamalarına göre, DijiQ projesi henüz beta aşamasında olup kullanıma sunulmamış olsa da, 2024 yılının ikinci yarısında projenin tam anlamıyla faaliyete geçirileceği müjdesini veriyor. ALFA IT Yazılım A.Ş., DijiQ ile dijital dünyada güvenliği ve itibarı ön planda tutarak, sektöre yepyeni bir perspektif getirmeye hazırlanıyor.

