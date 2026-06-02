KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, "Bu başarı, gelecekte KAAN ve HÜRJET'leri üretecek gençlerin attığı ilk adımdır" dedi

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ) Airbus-TUSAŞ Havacılık Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarafından tasarlanan insansız hava aracı (İHA) prototipleri, ilk uçuş testlerini başarıyla gerçekleştirdi. Teorik bilgilerini pratiğe döken gençlerin ürettiği araçlar izleyenlerden tam not aldı.

Teoriden Pratiğe Başarılı Uçuş

Karacasu Kampüsü'nde düzenlenen uçuş etkinliği büyük bir heyecana sahne oldu. KİÜ Airbus-TUSAŞ Havacılık MYO bünyesinde eğitim gören öğrencilerin yoğun emek harcayarak hazırladığı yerli prototipler ilk kez havalandı.

Gösteriye; KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Seçil Fettahlıoğlu ve Prof. Dr. Burcu Erşahan, Airbus-TUSAŞ Havacılık MYO Müdürü Doç. Dr. Hakan Açıkgöz ile Erciyes Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Konar katıldı. Havacılık dünyasına ilk adımlarını atan gençlerin heyecanla beklediği denemeler sorunsuz bir şekilde tamamlandı.

Rektör Prof. Dr. İsmail Bakan: "Bu Alfabenin İlk Harfi; KAAN'lara, HÜRJET'lere İmza Atacak Öğrenciler Yetiştireceğiz”

Uçuş testlerinin ardından prototipleri tek tek inceleyen ve projede görev alan öğrencileri tebrik eden KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, üniversite adına tarihi bir güne şahitlik ettiklerini vurguladı. Heyecan ve gururu bir arada yaşadıklarını ifade eden Rektör Prof. Dr. Bakan, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün gerçekten Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi olarak gurur günümüz. Öğrencilerimizin, hocalarımızın liderliğinde yapmış oldukları uçakları bugün başarıyla uçurduk. Açıkçası ilk başlarken de 'Acaba uçacak mı?' diye büyük bir heyecan içerisindeydik. Ancak hocalarımızın destekleri ve Erciyes Üniversitesi'nden gelen kıymetli hocamızın katkılarıyla uçaklarımız gökyüzüyle buluştu.

Bundan büyük bir gurur duyuyoruz. Bu başarı sadece bizim değil, aynı zamanda ülkemizin de gururudur. İnşallah bu gençlerimiz gelecekte daha nice KAAN'lar, HÜRJET'ler üretecekler. Bugün attığımız bu adım, alfabenin henüz 'A' harfidir; ancak bunu bile başarmış olmak geleceğe dair inancımızı perçinleyen büyük bir gurur kaynağıdır. Bu anlamlı projede emeği geçen tüm öğrencilerimi, hocalarımızı ve tüm İstiklal Üniversitesi ailesini yürekten kutluyorum.”