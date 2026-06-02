Özer, "Türk Sağlık-Sen sadece bir sendika değil, her şartta güven veren bir kaledir" diyerek çalışanların her anında yanında olduklarını vurguladı.

Kahramanmaraş’ta sağlık çalışanlarının hak arama mücadelesinde öncü olan Türk Sağlık-Sen, üyelerine yönelik ezber bozan bir hizmeti hayata geçirdi. İl Başkanı Mehmet Özer, sendikacılığın yalnızca çalışma hayatıyla ve özlük haklarıyla sınırlı kalmaması gerektiğini ifade ederek, üyelerin hayatın getirebileceği tüm risklere karşı finansal güvenceye kavuşturulduğunu belirtti.

"Sorunlar Yaşanmadan Önce Üyelerimizi Koruyoruz"

Sendikacılık vizyonuna yepyeni bir boyut kazandırdıklarını dile getiren Başkan Özer, riskleri önceden öngören bir koruma kalkanı oluşturduklarını söyledi. Özer, konuya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bugün birçoğumuz haklarımızı, maaşımızı ve özlük haklarımızı düşünürken yarınımızı, ailemizi ve olası riskleri de düşünmek zorundayız. Biz sadece sorunlar ortaya çıktığında değil, sorunlar yaşanmadan önce de üyelerimizi koruyan bir anlayışla hareket ediyoruz. Sendikacılık sadece aidat toplamak değil; üyeye değer katmak, güven vermek ve her şartta onun yanında olmaktır.” Büyükşehir’den Yavuz Selim Mahallesi’nde Kesintisiz Asfalt Mesaisi! İçeriği Görüntüle

Sağlık Çalışanlarına Ek Ücretsiz 100 Bin TL'lik Güvence

Başkan Mehmet Özer, Türk Sağlık-Sen üyesi olmanın getirdiği bu yeni ayrıcalığın detaylarını ve sağlanan kolaylıkları şu maddelerle aktardı:

Bürokrasi Yok, Doğrudan Kapsam: Sendika üyeleri, hiçbir ek başvuru ya da bürokratik işlemle uğraşmadan otomatik olarak sigorta sistemine dahil ediliyor.

100.000 TL Finansal Destek: Yaşanabilecek olası vefat veya kaza sonucu kalıcı sakatlık durumlarında, üyelerin kendilerine ya da ailelerine 100.000 TL’lik net nakdi teminat sunuluyor.

Sağlık Raporu Şartı Kaldırıldı: Sigortanın aktif hale gelmesi için üyelerden herhangi bir sağlık beyanı, geçmiş hastalık bilgisi veya doktor raporu istenmiyor.

E-Devlet'ten Anlık Takip: Üyeler, adlarına tanımlanan bu hayat sigortası güvencesini istedikleri an E-Devlet kapısı üzerinden şeffaf bir şekilde kontrol edebiliyor.

"Haklarını ve Geleceğini Düşünenlerin Adresi: Türk Sağlık-Sen"

Kahramanmaraş genelinde görev yapan tüm sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarına güçlü bir çağrıda bulunan İl Başkanı Mehmet Özer, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Türk Sağlık-Sen üyesi olmak güçlü bir teşkilatın, güçlü bir mücadelenin ve güçlü bir güvencenin parçası olmaktır. Haklarını düşünenler de geleceğini düşünenler de Türk Sağlık-Sen'de buluşuyor. Kahramanmaraş’ta görev yapan tüm sağlık çalışanlarımızı bu güvenli çatının altında birleşmeye davet ediyoruz. Üyemizin güvencesi, çalışanlarımızın sesi olmaya kararlılıkla devam edeceğiz.”