Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde hain terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucunda ağır yaralanan İs. Asb. Üçvş. Ufuk Akıncı'nın kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu duyurdu.

ASTSUBAY ÜSTÇAVUŞ UFUK AKINCI ŞEHİT OLDU

MSB'den yapılan açıklamada, "Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan kahraman silah arkadaşımız İs.Asb.Üçvş. Ufuk Akıncı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 23 Ocak 2025 tarihinde şehit olmuştur." ifadelerine yer verildi.

ŞEHİDİN HABERİ BABA OCAĞINA ULAŞTI

Üstçavuş Ufuk Akıncı'nın şehadet haberi baba ocağına ulaştı. Akıncı'nın Ankara Sincan Tandoğan Mahallesi Yaşar Kemal Caddesi'nde bulunan evine taziye çadırı kuruldu ve Türk bayrağı asıldı.