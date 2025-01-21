Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken müşteriler de tahliye edilmeye çalışılıyor. Geniş çaplı yangında 10 kişinin hayatını kaybettiği, 32 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bir otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede oteli sardı.

İhbar üzerine bölgeye kent merkezi, ilçeler ve çevre illerden çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekibi ile helikopter sevk edildi.

Yangın nedeniyle otelde kalanlar tahliye edilirken ekiplerin geniş çaplı yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Kayak merkezindeki otelde hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a, yaralıların sayısı ise 32'ye yükseldi.