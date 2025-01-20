Kahramanmaraş Asayiş Şube Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, Şazi Bey Mahallesi'nde bulunan bir kuruma ait depodan 642 adet farklı marka ve modelde cep telefonunun çalınması olayına müdahale etti. Yapılan operasyon sonucunda, çalıntı olduğu belirlenen 55 cep telefonuna el konularak kurum yetkilisine teslim edildi.

Operasyon kapsamında, 25 kişiye "Suç Eşyasının Satın Alınması ve Kabul Edilmesi" suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı. Bunların yanı sıra, E.G., M.O.K.C., Y.K., O.G., O.B., A.K. ve A.Y. isimli 7 şüpheli adli mercilere sevk edildi. 4 şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 3 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.