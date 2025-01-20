AK Parti Kahramanmaraş İl Gençlik Kolları’nın 7. Olağan Kongresi, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde büyük bir coşku ve kalabalıkla gerçekleştirildi. Kongreye; 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Tuba Köksal, Mevlüt Kurt ve Mehmet Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, AK Parti Gençlik Kolları MKYK Üyesi Yusuf Mücahit Akbak, İl Kadın Kolları Başkanı Asuman Yavuz ve ilçe belediye başkanları katıldı. Ayrıca, parti teşkilatları ve çok sayıda vatandaş da bu anlamlı günde hazır bulundu. Delegelerin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen oylama sonucunda Furkan Ünaldı, AK Parti Kahramanmaraş İl Gençlik Kolları Başkanı olarak seçildi.

“Gençlerimiz, Bizler İçin Çok Değerli”

Kongrede konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Kadın kollarımız ve ana kadememiz kadar gençlik kollarımıza da gıptayla bakıyoruz. Gençlerimiz, ülkemiz ve şehrimiz kadar partimiz için de son derece değerli. Onların gayretleri bizim için çok önemli. Gençlerimizin enerjisi ve azmi, partimizin bu noktalara gelmesine çok büyük katkı sağladı. Bugüne kadar gençlik teşkilatlarımızda göreve almış, şehrimize ve hemşehrilerimize hizmet etmiş tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Furkan Ünaldı başkanımızın da bu bayrağı çok daha ilerilere taşıyacağına inancımız tam. Furkan kardeşim ve yönetimini tebrik ediyor, muvaffakiyetler diliyorum. Hep birlikte durmadan, yorulmadan şehrimize hizmet etmeye devam edeceğiz” cümlelerini kaydetti.