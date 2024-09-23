Valilikten yapılan açıklamada, özel bir uçuş okuluna ait iki kişilik eğitim uçağının düştüğü belirtildi.

Açıklamada, kazada iki pilot Pilot Ünal ASTER ve Pilot Emir Gulal NALCI’nın hayatını kaybettiği, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Bursa Valiliği’nden yapılan açıklamada, Yenişehir Havalimanı apron kısmında sabah 08.10 sıralarında meydana gelen kazada, özel bir uçuş okuluna ait eğitim uçağının düştüğü bildirildi.

2 pilotun hayatını kaybettiği, olay yerine ambulans, itfaiye ve arama kurtarma ekibi sevk edildiği öğrenildi.