Altyapı ve inşa faaliyetleri nedeniyle deforme olan yol, çift şeritli olarak sıcak asfaltla buluşturuluyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım altyapısını daha güçlü, güvenli ve konforlu hale getirmek amacıyla yol yatırımlarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, şehir merkezinin en yoğun kullanılan güzergâhlarından biri olan Kuddusi Baba Bulvarı’nda kapsamlı bir yenileme çalışması başlattı.

Bölgede gerçekleştirilen altyapı çalışmaları ve inşa faaliyetleri nedeniyle deformasyona uğrayan yol yüzeyleri, ekipler tarafından titizlikle kazınarak yenileniyor. Mevcut asfaltın kaldırılmasının ardından, modern standartlara uygun şekilde sıcak asfalt serimi gerçekleştirilerek arterin dayanıklılığı ve sürüş konforu önemli ölçüde artırılıyor.

Toplam 6 Milyon TL’lik yatırım bedeliyle hayata geçirilen çalışma kapsamında, bulvarın hem geliş hem de gidiş istikametleri tamamen yenileniyor. Toplam 2 bin ton sıcak asfaltın kullanılacağı çalışmayla birlikte yolun fiziksel kalitesi yükseltilirken, trafik akışının daha düzenli ve güvenli hale getirilmesi hedefleniyor.