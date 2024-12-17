Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinin yüksek kesimlerinde beklenen olası kar yağışı ve buzlanmaya karşı yoğun bir mesai gerçekleştiriyor.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, ana arterlerde ve kritik kavşaklarda gece gündüz demeden çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, kış koşullarına hazırlıklı olmak adına, özellikle şehrin yüksek kesimlerinde bulunan yolların ulaşıma kapanmaması için önceden tuzlama ve kar küreme ekipmanlarının bakımlarını tamamladı.

Güvenli bir trafik akışı sağlamak amacıyla kriz masası oluşturan Büyükşehir Belediyesi, meteorolojik verilere dayalı olarak çalışma planı yapıyor. Kritik noktalarda 24 saat esasına dayalı ekipler, olası bir yağışa anında müdahale edebilmek için teyakkuzda bulunuyor.

Tüm Ekiplerimizle Sahadayız

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden kış şartlarıyla ilgili gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, “Şehrimizde yaşanabilecek olası kar yağışı ve buzlanma durumuna karşı tüm ekiplerimizle sahadayız. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerimiz, gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde ulaşım sağlayabilmesi için tuzlama ve kar küreme çalışmalarını önceden planladık. Ana arterlerde, kavşaklarda ve şehrin kritik noktalarında ekiplerimiz teyakkuz halinde” ifadelerine yer verildi.