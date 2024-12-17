Proje, öğrencilerin geçmişin dil zenginliğini keşfetmelerine olanak sağlamak amacıyla düzenleniyor.

Öğrenciler, 1.5 metre yüksekliğindeki taşlara Orhun Abidelerini yazmak için 3 ay boyunca yoğun bir çalışma yürüttü. Elde edilen eserler, hem öğrenciler hem de tarihçiler tarafından büyük beğeni topladı. Orhun yazıtları, Türkçenin tarihsel süreçteki gramer yapısı ve bu yapının evrimi hakkında bilgiler sunarken, Türklerin devlet anlayışı, yönetimi, kültürel ögeleri, komşuları ve soydaşlarıyla olan ilişkileri ile sosyal yaşantıları hakkında da önemli ayrıntılar barındırıyor.

Projenin koordinatörlüğünü üstlenen tarihçi Doğan Yarpuzlu, Orhun abidelerinin Türk kültüründeki önemine vurgu yaparak, öğrencileri bu konuda bilgilendirdi. Yarpuzlu, bu yazıtların sadece dil zenginliği değil, aynı zamanda Türk tarihine dair önemli ipuçları sunduğunun altını çizdi.

Asırlardır toprak altında saklı kalan Orhun Yazıtları, bu proje aracılığıyla genç nesillere aktarılacak olan Türk kültürünün değerli bir parçasını oluşturuyor.