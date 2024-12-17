Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Başkan Akpınar, yolların ulaşıma açık tutulması ve vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat edebilmesi için belediye ekiplerinin gece gündüz görevinin başında olduğunu belirtti.

Kar yağışı ve buzlanma sebebiyle ulaşıma kapanan yollar, iş makineleri ve ekipmanlarla temizlenerek tekrar kullanıma açılıyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilerleyen günlerde hava şartlarının daha da kötüleşme ihtimaline karşı gerekli tedbirleri aldıklarını ve çalışmaları hızlandırdıklarını açıkladı. Mahalle sakinlerinin günlük yaşamını en az etkilenmeyle sürdürmesi için tüm imkanların seferber edildiği vurgulandı.

Dulkadiroğlu Belediyesi, hava şartlarının zorluklarına rağmen vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamayı ve hizmet sunmayı öncelikli hedef olarak belirlemiş durumda. Yetkililer, vatandaşlardan herhangi bir olumsuzluk durumunda belediye ile iletişime geçmelerini rica etti. Ayrıca, yol güvenliğinin sağlanması için araç sürücülerine dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

Belediye yetkilileri, halkın mağduriyet yaşamaması adına çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini belirterek, Karamanlı Mahallesi sakinlerine güvenli ve sağlıklı bir kış sezonu temennisinde bulundu.