Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların daha konforlu ve güvenli bir ulaşım deneyimi yaşamalarını sağlamak amacıyla kent genelinde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Şehir merkezi, ilçeler ve kırsal mahalleleri kapsayan projelerle ulaşım ağını iyileştiren Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara daha konforlu seyahat imkânı sunuyor. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler, Andırın kırsalında da ulaşımı iyileştirmek için çalışmalarına devam ediyor. Boztopraklı – Alameşe – Kabaağaç Grup Yolu’nda genişletme ve bakım faaliyetleri yoğun bir şekilde sürüyor. Toplamda 9 kilometrelik bu güzergâhta gerçekleştirilen çalışmalarla yol standardının yükseltilmesi hedefleniyor.

5 Mahallede DahaYol Bakım Çalışmaları Tamamlandı

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sadece grup yollarında değil, Andırın’a bağlı mahallelerde de altyapı ve bakım çalışmalarını sürdürüyor. Darıovası, Kuzgun, Gökgedik, Osmancık ve Akifiye mahallelerinde gerçekleştirilen çalışmalar, mevcut yolların bakımını ve altyapı eksiklerinin giderilmesini kapsıyor. Bu çalışmalar, hem mahalle içi ulaşımı kolaylaştırıyor hem de çevre mahallelere olan bağlantıyı güçlendiriyor.

Yollar Yenileniyor, Şehir Kalkınıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ulaşım projeleriyle şehir genelinde kalkınmayı desteklerken kırsal mahallelerdeki yaşam koşullarını da iyileştiriyor. Andırın’daki çalışmalar, hem bölge halkına katkı sağlıyor hem de günlük yaşamlarını kolaylaştırıyor. Yatırımların tamamlanmasıyla birlikte, vatandaşların konforlu seyahat imkânına kavuşması bekleniyor.