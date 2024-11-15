Başkan Görgel, “Bu yardımlar sadece maddi destek değil, şehrimizdeki dayanışma ruhunun bir göstergesi. Sosyal belediyecilik anlayışımız doğrultusunda hiçbir vatandaşımızı yalnız bırakmamak adına var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

Başkan Fırat Görgel öncülüğünde daima ihtiyaç sahiplerini gözeten ve desteklerini artırarak sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Dermankart sahibi 7 bin 166 kişiye Kasım ayında toplam 18 Milyon 335 Bin 500 TL nakdi destek sağladı. Bu destek, hem kış aylarına girerken vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağladı hem de sosyal belediyecilik anlayışının somut bir örneği oldu. Başkan Fırat Görgel öncülüğünde, insan odaklı hizmet anlayışıyla hareket eden Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardımlarıyla sadece bir destek sunmaktan öte bir dayanışma ağı kuruyor.İhtiyaç sahibi vatandaşların daima gözetilerek desteklerin kesintisiz bir şekilde devam edeceği belirtildi.

Başkan Görgel: “Hedefimiz Hemşehrilerimizin Hayat Kalitesini Artırmak”

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, yardımların sadece bir destek değil, dayanışma kültürünün bir parçası olduğunu vurguladı. Başkan Görgel, “Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olarak, her zaman hemşehrilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Özellikle kış aylarına girdiğimiz bu dönemde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yüklerini bir nebze olsun hafifletmek için Kasım ayında Dermankart uygulamamız aracılığıyla 18 Milyon 335 Bin 500 TL’lik nakdi destek sağladık. Bu yardımlar sadece maddi destek değil, şehrimizdeki dayanışma ruhunun bir göstergesi. Sosyal belediyecilik anlayışımız doğrultusunda hiçbir vatandaşımızı yalnız bırakmamak adına var gücümüzle çalışıyoruz. Hedefimiz, ihtiyaç sahiplerine daha fazla destek sunarak onların hayat kalitesini artırmak. Şehrimizdeki her bireyin yüzünü güldürmek için hizmetlerimizi artırmaya kararlıyız” cümlelerini kaydetti.