Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, çevre odaklı yatırımlarına bir yenisini daha ekleyerek Çağlayancerit’in uzun yıllardır beklediği önemli bir altyapı projesini hayata geçirdi. İlçenin çevresel altyapısını güçlendirecek ve sürdürülebilir şehircilik vizyonuna katkı sunacak İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, tamamlanarak hizmete alındı.Toplam 282 Milyon TL’lik yatırım bedeliyle inşa edilen tesis, yalnızca bugünün değil, geleceğin ihtiyaçlarını da karşılayacak şekilde projelendirildi. 32 bin 600 kişiye hizmet verecek kapasitesiyle dikkat çeken tesis, Çağlayancerit’te oluşan atıksuların modern ve çevre dostu yöntemlerle arıtılmasını sağlayarak bölgenin çevre sağlığına önemli katkılar sunacak.

Doğa ve İnsan Sağlığı Ön Planda

Gelişmiş arıtma teknolojileriyle donatılan tesiste atıksular; fiziksel, biyolojik ve ileri arıtma süreçlerinden geçirilerek çevre standartlarına uygun hale getiriliyor. Arıtılan suyun kontrollü bir şekilde doğaya deşarj edilmesiyle birlikte hem yeraltı su kaynaklarının korunması hem de çevre kirliliğinin önlenmesi hedefleniyor.Çağlayancerit’in doğal dokusunun korunmasına büyük katkı sağlayacak tesis, aynı zamanda sürdürülebilir çevre yönetimi anlayışının somut bir örneği olarak öne çıkıyor. Uzun yıllardır ilçede hissedilen altyapı ihtiyacını karşılayan proje sayesinde bölge halkı daha sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşam imkânına kavuşacak.

Günlük 3 Bin 200 Metreküp Arıtma Kapasitesi

Günlük 3 bin 200 metreküp atıksu arıtma kapasitesine sahip olan tesis, yüksek verimlilikle çalışacak şekilde tasarlandı. Tesis bünyesinde; terfi merkezi, ızgara sistemleri, giriş-çıkış debimetre yapıları, kum ve yağ tutucu ünitesi, bio fosfor havuzu, havalandırma havuzu, çökeltme havuzu, geri devir terfi merkezi, köpük haznesi, mikro disk filtre ve UV dezenfeksiyon ünitesi gibi modern sistemler yer alıyor. Ayrıca idari bina, dekantör binası ve blower binası da tesisin önemli bileşenleri arasında bulunuyor.Uzun havalandırmalı aktif çamur prosesi esas alınarak projelendirilen tesiste, atıksular ileri biyolojik arıtma üniteleri sayesinde yüksek standartlarda temizleniyor. Arıtılan su, çevre mevzuatına uygun şekilde güvenli biçimde Aksu Deresi’ne deşarj ediliyor.

“Atıksu Arıtma Tesisimiz Çağlayancerit’e ve Hemşehrilerimize Hayırlı Olsun”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Şehrimizin her noktasında olduğu gibi Çağlayancerit’te de vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak, çevreyi koruyacak ve geleceğe değer katacak yatırımları hayata geçirmeye devam ediyoruz. Tamamlayarak hizmete aldığımız İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, yalnızca bir altyapı yatırımı değil; aynı zamanda doğaya, su kaynaklarımıza ve gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzun bir göstergesi.Bu tesis sayesinde ilçemizde oluşan atıksular modern teknolojilerle arıtılarak doğaya zarar vermeden deşarj ediliyor. Böylece hem çevre kirliliğinin önüne geçiyor hem de yeraltı ve yüzey su kaynaklarımızı koruma altına almış oluyoruz.Sürdürülebilir şehircilik anlayışıyla hareket ederek Kahramanmaraş’ımızın tüm ilçelerinde çevre yatırımlarımızı artırarak sürdüreceğiz. Hemşehrilerimize daha sağlıklı, daha yaşanabilir bir çevre sunmak en temel önceliklerimizden biri. Bu önemli yatırımın ilçemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.