İddiaya göre, uyuşturucu madde bağımlısı olduğu öne sürülen berber M.A.K. (26), bu alışkanlığı nedeniyle babası Süleyman K. (49) ile tartışmaya başladı.

Kısa sürede büyüyen kavga, kanlı bir ana dönüştü.

Genç adam, üniversitede santral görevlisi olarak çalışan babasına bıçakla saldırdı ve onun boğazını kesti. Süleyman K., eşi ve diğer çocuklarının gözleri önünde kanlar içinde yere yığılarak hayatını kaybetti.

KATİL ZANLISI OLAY YERİNE YAKIN NOKTADA YAKALANDI

Cinayetin ardından evden kaçan M.A.K., polis ekiplerince kısa sürede olay yerine yakın bir noktada yakalandı. Şüphelinin, bıçaklama sırasında kendi elini de kestiği belirlendi. Bu nedenle hastaneye kaldırılan M.A.K., tedavi altına alındı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Süleyman K.’nin öldüğünü tespit etti. Babanın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Binadan çıkarılan cenaze sırasında acılı kızının gözyaşları yürek burktu.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.