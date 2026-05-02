3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmaya, tutuksuz sanık M.S. ile taraf avukatları katıldı. Mahkemede savunma yapan sanık M.S., üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi.

Dosyayı karara bağlayan heyet, sanığı “taksirle dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranarak orman yangınına neden olma” suçundan 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme ayrıca, yangının söndürülmesi ve zarar gören alanın yeniden ağaçlandırılması kapsamında oluşan 43 milyon 752 bin liralık kamu zararının da sanıktan tahsil edilmesine hükmetti.