İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 Nisan 2026 tarihinde kargo aracılığıyla kente uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Kargo üzerinden gerçekleştirilmeye çalışılan sevkiyatın takibe alınması sonucu düzenlenen operasyonda şüpheli şahıs, gönderi paketiyle birlikte yakalandı.
Paket üzerinde ve şüpheliye ait materyallerde yapılan aramada, 15 şişe halinde toplam 700 gram sıvılaştırılmış likit sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi.
Ele geçirilen maddenin, Kahramanmaraş’ta tek seferde yakalanan en yüksek miktardaki likit sentetik kannabinoid olduğu bildirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.