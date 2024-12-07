Nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden AK Parti İlçe Başkanı Burhan Karabulut, Cumhur İttifakı’nın gücünü şu sözlerle vurguladı:

“Afşin’imizin kalkınması için ortak hedefler doğrultusunda çalışmaya devam ediyoruz. Cumhur İttifakı olarak, hemşehrilerimizin ihtiyaçlarına çözüm üretme ve ilçemizi daha ileriye taşıma noktasında kararlıyız.”

MHP İlçe Başkanı Süleyman Aycan da görüşmenin önemine dikkat çekerek, ittifakın güçlü bağlarını şu sözlerle ifade etti:

“Cumhur İttifakı olarak, birliğimizi ilçemizin kalkınmasına dönüştürüyoruz. Vatandaşlarımızın beklentilerini karşılamak ve Afşin’e hak ettiği yatırımları kazandırmak için iş birliğimiz devam edecek.”

Bu anlamlı görüşme, Afşin halkı tarafından büyük bir takdirle karşılanırken, her iki başkan da ilçeye yönelik yatırımlar ve projelerde güçlü bir irade ortaya koydu. Cumhur İttifakı’nın bu uyumlu çalışmaları, Afşin’in geleceği için umut veriyor.

Afşin için omuz omuza, daha güçlü yarınlara: Cumhur İttifakı iş başında.