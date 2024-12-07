İlçe genelinde düzenlenen ziyaretlerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamı, Büyükşehir Belediye Başkanımız Fırat Görgel ve İl Başkanımız M. Burak Gül’ün değerli hediyeleri hemşehrilerle buluşturuldu.

Başkan Akçadağ, Türkiye Yüzyılı vizyonunu paylaşırken şu dikkat çekici açıklamaları yaptı:

“Birlik ve beraberlik ruhuyla, hemşehrilerimizin gönüllerine dokunuyor, ilçemizdeki kardeşlik bağlarımızı daha da güçlendiriyoruz. Türkiye Yüzyılı hedeflerini, gençlik enerjimizle inşa etmeye kararlıyız!”

Bu özel ziyaretler, Afşin’de büyük bir heyecan yaratırken, vatandaşların yüzündeki tebessüme vesile oldu. İlçe halkı, AK Parti teşkilatının gençlik enerjisini sahada hissetmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu tür çalışmaların devam etmesini istedi.

Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda kararlılıkla ilerleyen Afşin Gençlik Kolları, sadece bir siyasi hareket değil; aynı zamanda ilçede dayanışmanın ve kardeşliğin simgesi olmaya devam ediyor.

Bu büyük hareketin bir parçası olmaya davetlisiniz! Türkiye Yüzyılı için hep birlikte çalışalım, hep birlikte başaralım.