Sıddık Ciğer, depremin üzerinden 22 ay geçmesine rağmen Kahramanmaraş’ın ekonomisinin büyük bir direnç göstererek ayakta kalmaya çalıştığını vurguladı.

Ciğer, şunları ifade etti: "Asrın felaketi olarak adlandırdığımız 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ardından 21 ay gibi bir zaman geçmesine rağmen şehrimiz hala ayağa kalkmaya çalışıyor. Sanayici bir yandan ayakta kalma mücadelesi verirken, diğer yandan mevcut istihdamını korumak için büyük bir çaba sarf etmektedir. Kahramanmaraş zor günlerden geçiyor ve bu süreçte devletin desteği çok önemli. Devletimiz bazı adımlar atıyor, ancak kentimizin daha fazla desteğe ve şefkate ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz."

Sanayi sektörünün durumu iç açıcı değil

Kahramanmaraş’ın sanayi altyapısının büyük bir kısmını oluşturan sektörlerin depremin ardından zorluklar yaşadığını belirten KASİAD Başkanı Ciğer, şehrin lokomotif sektörleri olan tekstil, madeni mutfak eşyası, gıda, kağıt, çimento ve enerji gibi sektörlerin yaklaşık 150 bin kişiye istihdam sağladığını ifade etti.

Son yıllarda yaşanan ekonomik krizlerin bu sektörleri de olumsuz etkilediğini belirten Ciğer, bu sektördeki iş insanlarının yeni çıkış yolları aradığını dile getirerek, "Kentimizde tekstil başta olmak üzere pek çok sektörde ciddi bir istihdam sağlanmakta. Ancak, ülkemizde ve dünyada yaşanan ekonomik kriz, özellikle tekstil sektörünü derinden etkilemekte. Bu sektör, kendine yeni çıkış yolları aramakta ve şehrimizin sanayicisi de bu zorluklarla mücadele etmektedir." Dedi.

Esnaf ve küçük sanayi sitesinin durumu göz önünde

Ciğer, depremden sonra hala yüzlerce esnafın konteynırlarda yaşam mücadelesi verdiğine dikkat çekti. Yeni Sanayi Sitesi’ne yapılan iyileştirme çalışmalarına değinerek, bu sürecin hızlandırılması gerektiğini belirten Ciğer, “Yeni sanayi sitesinde 22 ay geçmesine rağmen belli başlı çalışmalar yapıldı ve en son Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un Kahramanmaraş ziyaretinde, Büyükşehir Belediyesi ile birlikte desteklerin artırılması ve sanayi sitesinin yeniden ayağa kaldırılması için çalışmalar başlatıldı. Bu güzel bir gelişme ancak süreç biraz daha hızlanmalıdır. Küçük sanayi olmadan büyük sanayi olamayacağını unutmamalıyız. Sanayi sitesinin inşasının yanı sıra burada faaliyet gösteren işletmelere uygun kredi desteği sağlanmalıdır." İfadelerine yer verdi.

Mücbir sebep durumu ve devlet desteği talebi

Ciğer, yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen, sanayicilerin en büyük beklentisinin mücbir sebep halinin uzatılması olduğunu belirtti. 2023 yılında yaşanan felaketin ardından vergi ve SGK primlerinin devlet tarafından ödenmesi ve kalan borçların faizsiz olarak 60 ay gibi bir vade ile yapılandırılması gerektiğini vurgulayan KASİAD Başkanı Sıddık Ciğer, “Tüm bu olumsuzluklara bakıldığında, mücbir sebep halinin, mücbir sebep ortadan kalkıncaya kadar uzatılması gerekmektedir. Ayrıca, felaketi yaşadığımız 2023 yılı vergi ve SGK primlerinin devlet tarafından ödenmesi, kalan borçların ise faizsiz olarak 60 ay gibi bir süreyle vadelendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz." Dedi.

Kahramanmaraş’ın ekonomisinin toparlanması için sadece devlet desteği ile değil, aynı zamanda sanayi sektöründeki tüm paydaşların işbirliği içinde hareket etmeleri gerektiğini belirten Sıddık Ciğer, Kahramanmaraş sanayisinin sadece depremle değil, aynı zamanda ekonomik zorluklarla da mücadele ettiğini söyledi.

Haber:

Ali Eskalen