Başkan Vicdan, Belediye Başkanları Birliği ile yapılan görüşmelerde şehrin kalkınması ve yerel yönetimler arasındaki işbirliği hakkında fikir alışverişinde bulundu. Ziyaret, Belediye Başkanları Birliği ile daha verimli bir ortaklık kurmanın ve Kahramanmaraş’ın gelişimi adına atılacak adımların önemli bir başlangıcı oldu.

Başkan Osman Okumuş, Harun Vicdan’a ziyaretinden dolayı teşekkür ederken, belediyeler arasındaki güç birliğinin şehre önemli katkılar sağlayacağını vurguladı.

“Yerel yönetimler arasındaki güçlü işbirliği, halkımıza daha iyi hizmet sunmamıza olanak tanıyacaktır. Teşekkürler Başkanım!”

Bu ziyaret, Belediye Başkanları Birliği ve Ekinözü Belediyesi arasındaki güçlü işbirliğinin, Kahramanmaraş’a büyük katkılar sağlayacağı bir dönüm noktasıdır!