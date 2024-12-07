Ziyaret, Kahramanmaraş’ın güvenliği ve kalkınması adına yerel yönetimlerin ve güvenlik güçlerinin birlikte atacakları adımlar üzerine önemli fikir alışverişlerinin yapıldığı bir buluşma oldu. Emniyet Müdürü Gökduman, belediye başkanları ve muhtarlarla ilçelerinin ihtiyaçları ve yerel güvenlik meseleleri hakkında samimi bir sohbet yaparak, şehrin daha güvenli ve yaşanabilir hale gelmesi için işbirliği vurgusu yaptı.

Başkan Osman Okumuş, Emniyet Müdürü Gökduman’a ziyaretinin ve katkılarının Kahramanmaraş için büyük önem taşıdığını belirterek teşekkürlerini iletti.

“Birlikte çalışarak, şehrimize daha güvenli bir geleceği inşa etmek için el birliğiyle hareket etmeliyiz. Teşekkürler Emniyet Müdürüm!”

Bu ziyaret, Belediye Başkanları Birliği ve emniyet güçleri arasındaki güçlü işbirliğinin Kahramanmaraş’a hizmet noktasında yeni kapılar açacağının açık bir göstergesidir! Halkımız için daha güvenli bir gelecek adına atılacak adımlar hız kazanıyor!