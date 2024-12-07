Afşin halkı için önemli bir dönüm noktası olan projede, DSİ Şube Müdürlüğü tarafından yüklenici firmaya yer teslimi gerçekleştirildi ve çalışmalara hız verildi. Akdere İçme Suyu Projesi kapsamında şantiye kurulumları ve yol genişletme işlemleri başladı. Proje tamamlandığında, Afşin halkına sağlıklı ve temiz içme suyu sunulacak.

GÜÇLÜ AFŞİN İÇİN BİR ADIM DAHA!

Başkan Koray Kıraç, “Afşin için her zaman daha iyisini hedefliyoruz. Bu proje, halkımıza sağlıklı içme suyu temin etmek adına önemli bir adımdır. En kısa sürede tamamlanarak halkımıza sunulacak” dedi. Şantiye Şefi Özgür Çelik, projenin tüm detayları hakkında bilgilendirme yaparak, çalışmaların titizlikle ilerlediğini belirtti.

PROJEDE ÖZVERİLİ ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR!

Proje, İnelsan-Dido-Ray İş Ortaklığı tarafından yürütülmektedir ve ekip tüm gücüyle çalışmalara devam etmektedir. Başkan Kıraç, bu süreçte emeği geçen tüm ekibe teşekkür etti.

AFŞİN’İ DAHA GÜÇLÜ, DAHA TEMİZ BİR GELECEĞE TAŞIYORUZ!

Afşin’in temiz suya kavuşması için gerçekleştirilen bu dev adım, ilçenin yaşam kalitesini artıracak ve gelecek nesillere daha sağlıklı bir çevre bırakacak.