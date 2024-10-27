Kura çekimi, Onikişubat ilçesi Önsen Mahallesi'nde düzenlendi. Burada, TOKİ tarafından yapılan 3 bin 135 konutun kura çekimi yapılırken, 941 konut da hak sahiplerine teslim edildi. Çekilişte, 3 bin 135 konutun 2 bin 338’i kentsel kalıcı konut, 797’si ise 7 ilçede yapılan köy evlerinden oluşuyor.

Kentsel alanlarda inşa edilen 2 bin 338 kalıcı konuttan 952’si Pazarcık, 1.386’sı ise Türkoğlu ilçesinde yer alıyor. Ayrıca, 7 ilçede inşa edilen toplam 797 köy evi ile birlikte toplamda 3 bin 135 konutun hak sahiplerine teslim edildiği bildirildi.

Evlerine kavuşma mutluluğu yaşayan vatandaşlar, kiradan kurtulmanın ve kendi evlerine sahip olmanın sevincini ifade etti. Kutlamalar sırasında vatandaşlar, "Allah devletimize z vermesin" diyerek minnet dileklerini iletti.